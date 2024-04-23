朱彤/王立元醫師呼籲勿輕忽白內障多焦晶體白內障手術 可恢復如30歲視力
法拉盛華人眼科知名醫生-生朱彤醫生/王立元醫生所主持的眼科專科目前發現許多鑑於疫情下許多僑胞輕忽了眼檢而造成遺憾眼疾的病患而提出關切的呼籲，提醒廣大的僑胞盡速安排眼檢以求及早治療。
朱醫生表示，許多耆老在疫情期間恐外出受到感染而忽略了定期眼檢的重要性。近期，白內障患者遽增，其中不乏是因疫情而延誤就醫者。朱醫師介紹道，白內障是一種漸進式的視力衰退疾病，發病期，眼睛既不痛也不癢，視力減退的惡化速度也會因人而異，因此如果沒有多加注意，視力就可能日漸惡化模糊，甚至喪失視覺。而手術是治療白內障的唯一方法。
白內障手術就是透過顯微儀器，摘除已經混濁的水晶體，並插入人工水晶體。而太過成熟的當白內障，手術風險將更大。目前最普遍的作法為置放人工水晶體，因為該作法一勞永逸，病患也無須戴特殊鏡片。對一位技術純熟的眼科醫生而言，白內障手術成功率高且效果顯著。
朱醫生簡述白內障手術可分為下列3種：
飛秒雷射白內障前置手術：利用比顯微鏡更精準的雷射技術，進行眼部掃描、定位及切割，切割傷口更為平整，所以癒合速度快，是目前對眼睛組織傷害最小的白內障手術。超音波晶體乳化術：為主流手術，有健保給付；透過超音波乳化水晶體，再將其吸除，手術傷口小、免縫線且無須住院。囊外晶體摘除術：早期白內障手術方式，目前已較少執行。適用於經醫師判斷，不適合接受上述手術之病患；手術傷口雖較大、復原期長，但對特定患者而言較為安全。
朱醫師說，手術中植入的人工晶體有:普單單焦(分為散光及無散光二重)和最新的人工多焦晶體三種選擇。其中，多焦晶體具有多距離聚焦功用，患者可於手術後恢復如30歲般的視力，深獲白內障患者的喜受與推崇，但如有黃斑部病變或眼角膜較差者則不推薦選用。
王醫生表示，確保眼睛健康，定期健檢是絕對必需的。鑑於白內障有越來越年輕化的趨勢，提醒僑胞如發現:強光下會視力模糊和畏光：夜間視力變差，包括覺得光線變得暗，看燈光時出現光暈;單眼看東西有雙重影像
;老花突然改善，看近物變得清晰;對色彩及對比分辨力減退;看東西的顏色變得暗淡、模糊;閱讀能力降低;看手機或書報時，怎麼看都看不清楚等白內障初期症狀，就應該迅速預約就醫，以色延誤了最佳治療時間。
眼科專科特聘阿爾伯特愛因斯坦醫學院的臨床助理教授-邱醫生博士加入。三位醫生擅長于多種眼疾，包括眼癢、落淚、結膜炎、角膜炎、針眼、倒睫、飛蚊、白內障、青光眼、糖尿病變、視網膜病變、眼神經病變、斜視、近視、遠視、散光等驗光、隱形眼鏡和鐳射鐳射矯正視力手術。
朱彤眼科法拉盛廣場診所:38-08 Union St. #4E, Flushing NY 11354 電話:718-321-8222 門診時間:周一至周六;法拉盛診所：134-43 Maple Ave, #1C Flushing NY （昌發超市後）
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