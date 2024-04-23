朱彤/王立元醫師呼籲勿輕忽白內障多焦晶體白內障手術 可恢復如30歲視力

法拉盛 華人眼科知名醫生-生朱彤醫生/王立元醫生所主持的眼科專科目前發現許多鑑於疫情 下許多僑胞輕忽了眼檢而造成遺憾眼疾的病患而提出關切的呼籲，提醒廣大的僑胞盡速安排眼檢以求及早治療。

朱醫生表示，許多耆老在疫情期間恐外出受到感染而忽略了定期眼檢的重要性。近期，白內障患者遽增，其中不乏是因疫情而延誤就醫者。朱醫師介紹道，白內障是一種漸進式的視力衰退疾病，發病期，眼睛既不痛也不癢，視力減退的惡化速度也會因人而異，因此如果沒有多加注意，視力就可能日漸惡化模糊，甚至喪失視覺。而手術是治療白內障的唯一方法。

白內障手術就是透過顯微儀器，摘除已經混濁的水晶體，並插入人工水晶體。而太過成熟的當白內障，手術風險將更大。目前最普遍的作法為置放人工水晶體，因為該作法一勞永逸，病患也無須戴特殊鏡片。對一位技術純熟的眼科醫生而言，白內障手術成功率高且效果顯著。

朱醫生簡述白內障手術可分為下列3種：

飛秒雷射白內障前置手術：利用比顯微鏡更精準的雷射技術，進行眼部掃描、定位及切割，切割傷口更為平整，所以癒合速度快，是目前對眼睛組織傷害最小的白內障手術。超音波晶體乳化術：為主流手術，有健保 給付；透過超音波乳化水晶體，再將其吸除，手術傷口小、免縫線且無須住院。囊外晶體摘除術：早期白內障手術方式，目前已較少執行。適用於經醫師判斷，不適合接受上述手術之病患；手術傷口雖較大、復原期長，但對特定患者而言較為安全。

朱醫師說，手術中植入的人工晶體有:普單單焦(分為散光及無散光二重)和最新的人工多焦晶體三種選擇。其中，多焦晶體具有多距離聚焦功用，患者可於手術後恢復如30歲般的視力，深獲白內障患者的喜受與推崇，但如有黃斑部病變或眼角膜較差者則不推薦選用。

王醫生表示，確保眼睛健康，定期健檢是絕對必需的。鑑於白內障有越來越年輕化的趨勢，提醒僑胞如發現:強光下會視力模糊和畏光：夜間視力變差，包括覺得光線變得暗，看燈光時出現光暈;單眼看東西有雙重影像

;老花突然改善，看近物變得清晰;對色彩及對比分辨力減退;看東西的顏色變得暗淡、模糊;閱讀能力降低;看手機或書報時，怎麼看都看不清楚等白內障初期症狀，就應該迅速預約就醫，以色延誤了最佳治療時間。

眼科專科特聘阿爾伯特愛因斯坦醫學院的臨床助理教授-邱醫生博士加入。三位醫生擅長于多種眼疾，包括眼癢、落淚、結膜炎、角膜炎、針眼、倒睫、飛蚊、白內障、青光眼、糖尿病變、視網膜病變、眼神經病變、斜視、近視、遠視、散光等驗光、隱形眼鏡和鐳射鐳射矯正視力手術。

朱彤眼科法拉盛廣場診所:38-08 Union St. #4E, Flushing NY 11354 電話:718-321-8222 門診時間:周一至周六;法拉盛診所：134-43 Maple Ave, #1C Flushing NY （昌發超市後）