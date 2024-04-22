陳秀冰會計師事務分享汽車修理廠稅務事宜

陳秀冰會計師事務所全體員工合照

陳秀冰會計師事務所由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰親自處理聯邦、州政府、勞工局、市政府的查稅案件。前紐約稅局科長高麥克 Michael Gross加盟陳秀冰會計師事務所，高麥克 Michael Gross在紐約州 水牛城州稅局工作三十五年，親自處理紐約州各種查稅和稅務刑事案件。

陳秀冰會計師分享關於汽車修理和車身修理廠的稅務事宜。一般來說，修理廠或車身修理廠的大部分修理收入都需要納稅的。 廠家必須合計維修服務的材料和人工總費用的總銷售額來納稅。拖車或運輸故障車輛的服務需要繳稅，該車輛存放的費用也需繳稅。但是紐約州機動車輛的每年檢查費用不需繳稅。但是，任何車輛的每年檢查後查出來所需的額外維修費用是需要繳稅的。當客戶將車輛送去進行合約涵蓋內的維修時或車輛還在保修期間，廠家將向保修公司收取已完成工作的費用， 這費用如果都在保修範圍內的話，此費用或人工均不需要徵稅。

當廠家執行保險 公司承保的維修工作時，廠家將向保險公司收取費用。

廠家的收費方式與其向保險公司開立帳單的方式相同， 材料和人工都應納稅。

陳秀冰會計師提醒各界，欠稅等不合法行為可能導致您拿不到新的護照或其他相關的身份問題。如果是美國公民身份，不在美國境內，不能及時收到當局寄發的相關通知以致不能及時處理，在入境的時候可能會遭遇到阻礙。如果是綠卡 身份，欠稅未能及時處理，有可能導致身份被取消。為此，陳秀冰會計師強烈建議您如有欠稅情況，應儘快尋求註冊會計師的協助。

陳秀冰註冊會計師事務所坐落在曼哈頓11號東百老匯6樓, 服務華人社區二十多年，深受各界的支持與信任。他們的團隊具備專業知識, 精通國、粵、英語及福州話, 客戶至上的服務技能和毅力, 幫助客戶在他們的業務成果上取得成功。該公司提供各種各樣的定製，以滿足客戶的各種會計, 稅務, 財務管理等需要。陳秀冰註冊會計師事務所的服務宗旨是使您的工作更輕鬆，讓您能有更多的時間專注於您的業務發展。 他們為全美的客戶提供各種稅務幫助，更重要的是，他們及時瞭解全年稅法變更, 確保您能享受到所有稅收優惠。

陳秀冰會計師熟悉查稅機巧，將為您爭取最大權益 。陳秀冰註冊會計師事務所為全美各行各業提供優質稅務和會計服務。客戶行業包括：汽車修理和車身修理廠、餐飲、建材、地產、建築、批發、零售、教育非牟利、貿易、藥房、電子商務等等。他們提供個性化的服務，幫助您解決行業特定的挑戰, 滿足合規性需求, 遵循行業標準稅的做法。

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