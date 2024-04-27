卜秋靜戴克圖書館談新書：閱讀如何改變人生與職場

布魯克林戴克圖書克的「對話紐約中文作家」系列於3月23日舉辦了第四期活動。

布魯克林 戴克圖書館 的「對話紐約中文作家」系列於3月23日舉辦了第四期活動。 本期邀請到TED資深員工、在TED負責版權運作並製作主持《TED中文》播客的卜秋靜博士到館，推介她的新書《讀書,推遲妥協那天的到來》(采薇出版社)，並和大家 就閱讀、寫作、職場和人生等種種議題展開深入對話。 歡迎上網 https://youtu.be/RM2l7goa1JA 觀賞活動錄影。 民眾可到布魯克林公共圖書館借卜秋靜的這本新書（圖書館索書號CHI 158 B）也可上布魯克林戴克圖書館官網預定。

在兩個小時的對話活動中，卜博士和大家分享了她新書成書的過程，她與大家相同又不同的人生和職場經驗。 她小女孩時期對黃梅戲的迷戀和成為黃梅戲演員的夢想，南京大學中文系畢業後她曾在深圳打拼，最終決定到美國繼續攻讀學位。 在美國，她做過程式設計師，曾獲得資訊系統MBA學位。 經歷人生重大變故之後、堅持初心、堅持在書中找答案，“推遲妥協”，又獲得新聞傳播學博士學位，並得以入職美國主流媒體TED，活成自己想要的樣子。 卜秋靜也盡興分享了她的閱讀習慣和心得，對於虛構和非虛構、中文和英文、精讀和泛讀、閱讀和書寫等等，她也給出了自己的經驗之談。 她也即興唱了一段黃梅戲，跟大家分享她正在讀《大宋之變》的感受，並透露她正在寫一部表現嚴鳳英生平的音樂劇。 本場活動由應帆主持。 他表示認識卜秋靜和讀到她的書，都是一種緣分；卜秋靜的書不僅帶給大家訊息，更帶來知識和智慧。 出版人胡志成也作為嘉賓出席，盛讚了新書成為「長銷書」的可能與意義。 嘉賓常少宏認為，卜博士書中對各種年齡層讀者開出的閱讀書單尤其有啟發和勵志意義。

當天雖然風雨交加，仍近20位聽眾到場。 卜秋靜的一位南大校友特別感嘆於現代人很難靜下心來讀書，而卜博士的書和經歷或許可以給大家一些啟示。 家住法拉盛 的丁尚彪先生輾轉公車兩個多小時與會，並表示收穫良多，希望有更多這樣的文學活動。 出版人胡志成先生的親友團對戴克圖書館的精心準備和策劃印象深刻，感謝對談新書讓大家度過了一個「快樂又幸福」的下午。