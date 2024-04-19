「國醫堂」范樹國中醫學教授淺談中醫治療精神分裂症

范樹國和許英教授創辦紐約「國醫堂」

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所為「美國替代醫學中」最有效的中醫治療診所之一。由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專家代表。范樹國被美國政府授予“中醫針灸傑出人才”殊榮。兩位教授從事中醫工作五十餘年，臨床經驗豐富。在美國創辦紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所。「國醫堂」的中醫治療具有見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，費用低的特點。

范樹國中醫學教授介紹說：主流醫學認為精神分裂症是特定原因影響腦神經高級思維功能的病證。精神分裂症可能導致患者出現幻覺、妄想以及某種極端混亂的思維和行為，影響患者的日常生活，並可能導致自己傷殘或者傷害到他人的病證。

中醫認為精神分裂多由思慮太過，積鬱成疾，損及心脾，氣滯濕聚，結而成痰，痰氣上逆，迷蒙心包，神不守舍；或因惱怒憤恨，氣鬱氣滯，不得宣洩，鬱而化火，氣火上炎，心腦不寧；或暴怒傷肝，肝氣橫逆，克伐脾土，運化失常，津液被熬，結為痰火，痰火上擾，神志逆亂，引發精神分裂。該病與心、肝、脾三臟關系密切。

“棄衣而走，登高而歌”精神分裂症患者會有幻覺和妄想，比如他們會聽見或看見不存在的事物，和相信不真實或不正確的事情。由於這種精神疾病引起不尋常和難以預計的行為，身邊有一個精神分裂的人，就如一顆不定時的炸彈。其中包括：伴有自殺想法、自殺未遂、或者自殺死亡。或者焦慮障礙和強迫障礙 ；酗酒或濫用其他藥物；不能工作或上學；經濟問題和無家可歸；社交孤立；或者攻擊他人。

近年的許多臨床實踐表明，中醫治療精神分裂症已獲得較滿意的效果，初步顯示其療效優於單用西藥的療效，並能減少抗精神分裂症藥物用量和副作用。以中醫角度進行分型論治有以下方面： 1、實熱中阻，上閉心包。治宜：清瀉實熱，開竅醒神。 2、痰火上擾，蒙蔽心竅。治宜：清熱解毒，滌痰開竅。3、肝經火旺，上攻神門。治宜：清瀉肝火，除煩開竅。 4、心鬱心包，神識狂躁。治宜：直瀉心火，定驚安神。5、痰濕內阻，精神分裂。 治宜：辛溫燥濕，開啟心神。6、氣滯血瘀，精神分裂。治宜：行氣活血，養血安神。7、陰虛火旺，精神分裂。治宜：滋陰熄火，上濟心神。

作為「美國替代醫學」最有效醫學體系之一的紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所，特別精治以下方面的疾病： 1、經多種方法久治不愈的疑難痼疾（俗稱絕症）。 2、主流醫學檢驗出屬於免疫系統、內分泌系統、神經系統和消化系統主流醫學無法治愈的疾病。3、感染病毒所致的疾病和大多數由病毒形成的癌症 。4、其他醫療體系沒有有效藥物治療的疾病。5、病人自覺非常痛苦，現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。 6、中醫長壽養生：將人體內、外組織結構和內臟各大功能系統提高，達到年輕化、緩衰延年、健康長壽的目的。

「國醫堂」致力於將人類壽命延長至本該有的120歲以上。

長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治愈所有患者。法拉盛王子街「國醫堂」抱著“醫者父母心”中華文明的理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354。網址：https://www.guo-yi-tang.com（欲了解詳情請上本網站查詢）