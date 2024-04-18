我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

台灣中國信託金控捐款2,000萬元 協助強震災區重建

紐約訊
中國信託金融園區--台灣臺北
中國信託金融園區--台灣臺北

台灣花蓮近海日前發生芮氏規模7.2強震，造成28棟房屋倒塌，上千人傷亡及部分聯外交通中斷。美國中國信託母行台灣中國信託金控以行動展現關懷，宣佈捐款新台幣2,000萬元，協助賑災及災區重建工作，與災民攜手共度難關。

台灣中國信託金控董事長顏文隆表示，獲悉花蓮強震訊息後，第一時間關懷集團同仁安全無虞，亦指示中國信託金控需善盡企業社會責任，針對受災客戶、保戶提供關懷方案，且主動伸出援手發揮影響力。

台灣中國信託金控也強調，目前中國信託商業銀行於台灣各分行及ATM服務不受影響。為協助受災民眾度過難關，台灣中國信託銀行提供「家庭急難貸款服務」，凡客戶與本行往來任一商品（如存款、信用卡、貸款等），於急難事件發生日3個月內出具相關證明文件，即可提出貸款申請需求，將視授信規範及個人信用情況，最高可核貸新臺幣50萬元，貸款期限最長10年。如受災客戶有信用卡繳款問題，亦提供彈性還款措施。

此外，台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)及中國信託產物保險公司(簡稱「中國信託產險」)已成立「緊急應變關懷小組」，啟動受災保戶緊急應變服務。台灣中國信託金控持續為災民祈福，也向堅守崗位的救災人員致敬，期盼受災民眾早日恢復正常生活。

貸款 信用卡 保險

上一則

紐約布碌崙華人聚居區色狼出沒 露下體騷擾婦女

下一則

幫長者申請低收住房 華埠講座吸引百人排隊

延伸閱讀

出道28年首攻蛋 梁詠琪送暖花蓮

出道28年首攻蛋 梁詠琪送暖花蓮
日本餐館託慈濟 捐款花蓮10萬

日本餐館託慈濟 捐款花蓮10萬
南加日本餐館捐款10萬 託慈濟轉花蓮災區

南加日本餐館捐款10萬 託慈濟轉花蓮災區
花蓮地震 砂卡礑5遺體尋獲 法醫採DNA連夜送驗確認身分

花蓮地震 砂卡礑5遺體尋獲 法醫採DNA連夜送驗確認身分

熱門新聞

紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
麥吉將格爾澤殺害並分屍。(取自斯泰因斯臉書)

殺害室友後與女友把屍體切成薄片藏冰箱 布碌崙男被捕

2024-04-13 02:30
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

2024-04-14 07:04

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則