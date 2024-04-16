「本草堂中醫藥治療中心」法拉盛 隆重開業

「本草堂中醫藥治療中心」盛大新張，右三為石醫師，右二為經理Yani。

「本草堂中醫藥治療中心」日前在法拉盛 Kissena大道夾44 Ave.隆重開業，請來名老中醫石永恩坐鎮，為華人 社區提供全面的中醫、中藥、針灸、推拿服務。在新張的4月份，本草堂逢二、四、六每天提供三個義診名額，供首次面診的病人，先來先得，作為其社區服務的善舉。

石永恩醫師年愈九旬，是紐約州 執照針灸中醫藥醫師，行醫、授徒超過一甲子。他耳聰目明，工作作息一切都能獨立進行，每天獨立從新州搭乘長途公交來法拉盛坐診，本身就是一個中醫養生的好範例，與他一席談，想必大家會在中醫及養生中受益良多。

石醫師說，自己願意在這古稱「耄耋之年」出山，是有感於本草堂的誠意，以及華人社區還是很缺乏中醫中藥服務。憑藉自己在中國及紐約行醫共60多年的豐富經驗，可以繼續為紐約的中醫中藥服務出一份力，服務大眾，解釋一些困擾大家的疑難問題，發揮自己的餘熱。

石永恩醫師1957年畢業於武漢同濟醫學院，任北京協和醫院婦產科醫師，從師著名婦產專家教授林巧稚教授，在她言傳身教下，盡得其傳。1960～1962年他參加北京衛生部主辦的西醫學習中醫班，從此走上從事中西醫結合治療病人的方向。1990年移居紐約，取得紐約州針灸中醫藥執照後，任職紐約市哈林醫院針灸主治醫師、臨床協調主任。在紐約醫院工作近廿年。1990～2002年任東西針灸學會理事長，負責學術教學工作，任教中醫基礎理論、中醫診斷學、針炎學、中藥學、方劑學等課程，幫助學員參加國家針灸執照考試。2003～2011年在紐約中醫學院任中醫婦科主講及臨床帶教。

石永恩醫師將會帶領一批資深中醫師在「本草堂中醫藥治療中心」駐診，該中醫藥中心設有中藥店，可為客人執藥和煮藥，中醫藥治療中心設有問診室，多間針灸、推拿室。具體主治：消化道疾病，胃酸，胃炎，肝炎肝硬化，膽囊炎，膽結石，腎炎，腎結石，腫瘤 ，惡性腫瘤，膀胱炎，乾燥綜合症，憂鬱症，失眠神經衰弱，皮膚病，濕疹，蕁麻疹，銀屑病，皮膚過敏，紅斑性狼瘡，硬皮病，婦科疾病，不孕不育，月經失調，多囊卵巢，卵巢早衰，中風 偏癱，坐骨神經痛，風濕性關節炎，腰椎間盤突出等等。

「本草堂中醫藥治療中心」地址：44-04 Kissena Blvd., Flushing, NY 11355

預約電話：718-799-0032。