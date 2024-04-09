舒小泉牙醫診所分享植牙是老年人的第二拐杖

擁有豐富臨床經驗的舒小泉牙醫

舒小泉醫師擁有20多年豐富的臨床經驗，曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學 牙科博士，現為國際植牙學會會員。舒博士綜合了種植牙和CEREC全瓷美容修復兩大先進科學技術，其中CEREC全瓷美容修復系統是引領著牙科治療技術進入電腦數位化時代的一大標誌；它讓醫生和患者可同時從三維角度觀察和評估所設計的修復體，並借助虛擬工具對電腦螢幕上顯示的物件進行編輯、修改，通過電腦的說明，醫師在診療椅旁就可完成極具美觀性的全瓷體修復。

許多老年人會遇到口腔健康問題，比如牙周病，缺牙，咀嚼障礙。良好的牙咬合對於老年人的生活品質的重要性不言而喻，缺牙使咀嚼功能降低，美食無味，消化不良，全身健康受到影響。口腔中有著大量感受器，而不良的咬合狀態會降低感知，從而干擾頭頸部姿勢的穩定性，身體平衡受到影響，加之肌肉萎縮和骨骼疏鬆引起老年人行走不便，使患者更頻繁地跌倒。跌倒可能引起嚴重的後果，甚至死亡。早有科學結論，有牙比無牙人群長壽十年。

慶幸的是牙列缺損或(和)缺失可以通過使用植牙等手段來修復。積極推廣口腔保健，包括及時使用植牙等義齒方法，是預防意外跌倒的另一種選擇，是減少意外跌倒的有效手段。也是保障老年人健康生活等重要措施。

舒小泉醫生診所佔大廈第8層的全層，當有訪客已經在診所就診時，電梯會被暫停使用，在現有訪客離開後才會安排下一位訪客到訪就診，這樣可以保證診所人流量達到最少。

為了保證訪客能擁有安全的就醫環境，前後均有窗戶的診所每天消毒並打開所有窗戶通風。

舒小泉醫師接受政府補助的保險 ，包括帝國藍十字Empire BC/BS、親情保健Affinity、第一保健Healthfirst、飛達利斯Fidelis、WELLCARE等；Bluecross Blueshield藍十字均包括植牙項目。

診所地址：136-36 39th Ave, 8FL, Flushing, NY 11354 電話：718-886-7808 天景醫療中心地址：131-07 40th Road, #E21, Flushing, NY 11354 電話：929-380-7815 門診時間：每週7天，9點至6點，歡迎預約。