王嘉廉醫療中心設立「社區健康資源中心」

王嘉廉社區醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息請瀏覽：https://www.cbwchc.org

王嘉廉社區醫療中心日前於皇后區法拉盛 40路131-72號5樓(大學點大道與40路交叉口處)新增設社區健康資源中心(CHRC)，該資源中心融合了曼哈頓華埠 社區健康資源中心的成功經驗，旨在將該項目擴展至皇后區，服務更多社區民眾。社區健康資源中心將提供:免費健康資源、社區講座、健康教育專員諮詢、免費健康篩檢、為符合資格的社區民眾接種疫苗 。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示：「50多年前，一批醫療專業人士和教育工作者志願在華埠發起了一場健康日活動，並為王嘉廉社區醫療中心日後的成立播下了種子。他們致力於縮小健康差距，並向服務不足的社區提供重要的健康信息。今天，我們將繼續努力，共同建立一個更健康的社區。」

王嘉廉社區醫療中心健康教育部主任朱雅潔(Yajie Zhu)稱:「與我們在曼哈頓開設的社區健康資源中心類似，民眾在位於法拉盛的地址可與健康教育專員交談，獲取精準且具有文化性的雙語健康教育資料，以幫助他們就自己的醫療保健做出最明智的決定。」

社區健康資源中心週三「健康篩檢日」活動，將有醫療中心註冊護士免費提供健康篩檢服務，包括測量身高體重指數（BMI）、血壓、膽固醇和血糖。此外，符合資格的社區民眾還可免費接種流感及最新的新冠疫苗。

作為聯邦政府認可的醫療中心和「以病人為本的醫療之家」，王嘉廉社區醫療中心的使命是為所有人提供優質且可負擔的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科和心理健康服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或何種移民背景。社區健康資源中心的成立將幫助擴展這一使命。

王嘉廉社區醫療中心曼哈頓社區健康資源中心：華埠中央街168號3M層

法拉盛社區健康資源中心：法拉盛40路131-72號5樓

開放時間：Mon-Fri, 10am-4pm，電話：212- 966-0461。