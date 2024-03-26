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Lavana SPA 婦女節精選3/31止 兩人同行一人半價

紐約訊
Lavana SPA護膚之旅，守護您的肌膚，天天女神節。
Lavana SPA護膚之旅，守護您的肌膚，天天女神節。

Lavana SPA婦女節精選，特邀西班牙皇室御用品牌CASMARA，傾心為您打造絕美護膚體驗。在Lavana SPA的引領下，CASMARA成為旗下護膚項目中的一顆明珠，為您帶來前所未有的護膚享受。3月底之前兩人同行一人半價。

CASMARA以其最新科技研發的肌膚活性因數而聞名，為客戶帶來高效的美容保養產品。而在Lavana SPA的個性化美白和亮膚抗衰老面部護理中，CASMARA的撕拉式面膜更是為肌膚帶來緊實、保濕和拉提的效果，讓您一次體驗專業級的美容護理。

此外，Lavana SPA還引入了含有杞子獨有多糖的護理配方，作為維持皮膚健康狀態的重要要素。這種獨特的成分能夠有效促進皮膚的健康，並提供細胞生長所需的營養支援。

海洋保濕緊致護理中，更是含有亞麻籽油和蘆薈配合而成的細胞催化劑，能柔軟、鎮靜肌膚，舒緩繃緊肌肉，減淡表情紋、魚尾紋及額紋。蘆薈含維他命與氨基酸，能修復受損細胞，防敏感，而亞麻籽油則具有消炎與減輕皮膚充血作用，更加增強了其修復和鎮靜的效果。

在Lavana SPA，不僅為貴客提供CASMARA的頂級護膚專案，更有一系列精心設計的護理方案，專業護理師將根據顧客個人的肌膚狀況和需求，量身定制最適合肌膚並煥發青春活力護理計畫。

歡迎親洽Address: 133-49 41st Avenue #J

Flushing. N.Y. 11355

預約電話929-648-9907

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