香識茅台，品味時光之美 茅台美酒美饌紐約品鑒活動

這是一場在紐約一座大型私人會所舉行的茅台酒品鑒活動，吸引了各行各業的精英名流，共有銀行家、投資 家、律師、醫生及企業界等一百多人與會。當晚月亮高懸，紐約海港燈火處處，佈下了溫馨浪漫的氛圍，來賓沉浸在美酒美饌之中，人月二團圓。

主會場挂滿紅色茅台燈籠，營造了濃厚的中國氛圍。整個活動由美國大文行酒業有限公司精心策劃，會場分茅台產品展示專區和品鑒區。

茅台產品展示區位於活動會場當眼位置，矗立一個巨型茅台酒瓶模型，從檯面的擺設到展示架的佈局，每一個細節都力求體現出茅台別具一格的形象。大文行精心設計的茅台產品展示檯以大家熟悉的茅台標誌性元素為基礎，融入中國傳統文化。展示包括了30年、15年茅台酒高端系列產品，吸引嘉賓們駐足把賞。

為打造一個深度體驗茅台文化的空間，大文行在現場吧台設立了一個茅台主題沉浸品鑒區，吧台前主要視覺區鋪滿茅台產品及提供茅台酒供嘉賓品鑒，這個品鑒檯不僅僅一個展示酒品的地方，更是一個讓參與者沉浸在茅台世界的場所。品鑒檯的周圍設置了寬敞的交流空間，方便來賓與大文行茅台品牌推廣員進行深入的互動。交流空間充滿了輕鬆愉悅的氛圍，使參與者更容易投入到茅台文化的學習和品鑒過程中。品鑒過程不僅是味蕾的盛宴，更是對茅台故事的深刻理解。

為了讓活動更具中國傳統文化的韻味，美國大文行在活動中安排了豐富多彩的中國民俗表演，以展示中國傳統文化的獨特之處，同時為來賓呈現一場完整的視聽及味覺盛宴。

通過這次活動，大文行成功提升了茅台品牌在目標受眾中的認知度和美譽度。活動現場的精彩表演和精心設計的品鑒環節使得客戶對茅台的品質和文化有了更深入的瞭解。同時，吸引了潛在客戶的參與，為公司拓展新的業務機會奠定了基礎。美國大文行酒業總裁張瑞群先生向來自各界不同領域的來賓介紹茅台酒傳統年制工藝與茅台酒文化，與眾多參與嘉賓深入交流，來賓對茅台酒在美國主流社會的市場推廣工作起到了正面積極的作用。

茅台攜手美國大文行酒業有限公司舉辦了一場集美食、美酒、音樂、藝術的盛典，憑著高端品質、精美的包裝設計，茅台成功吸引現場嘉賓共同聚焦中國的文化酒茅台，深度瞭解中國民族品牌。中國茅台，香飄紐約，香飄世界！