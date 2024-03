03月19日(週二):

● Ping Pong Tuesdays

乒乓星期二(線下)

03月19日(週二)下午3點至4點

主辦:Queens Public Library at Peninsula

https://rb.gy/ci1cr0

● IDNYC Renewals And Appointments

過期的紐約市民卡 更新與預約(線下)

03月19日(週二)上午10點至下午4點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://rb.gy/j5tffl

03月22日(週五):

● Whose AI ? – An Ethical Manifesto for the Future of Chatbots”

AI 屬於誰?- 聊天機器人未來的倫理宣言(線下)

03月22日(週五)下午5點30分至7點30分

主辦:Glow Cultural Center

https://shorturl.at/dhpLV

● NYC Parks Presents: Mocktail and Paint

紐約市公園舉辦:無酒精雞尾酒與繪畫(線下)

03月22日(週五)晚上6點30分至10點

主辦:NYC Parks

https://rb.gy/g42dfa

03月23日(週六):

● Holi at The Seaport

慶祝印度 侯麗節(線下)

03月23日(週六)上午11點至下午5點

主辦:The Seaport

https://rb.gy/jicaln

● Piano Concert With I-Heung Lee

I-Heung Lee 鋼琴演奏會(線下)

03月23日(週六)下午3點至4點

主辦:Queens Public Library at Glen Oaks

https://rb.gy/jv1gwd

03月24日(週日):

● Macy's Flower Show

梅西百貨 鮮花展(線下)

03月24日(週日)上午10點至04月07日晚上9點

主辦:Macy's

https://shorturl.at/KPSVZ