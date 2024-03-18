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紅藍卡開放註冊期3月31日結束 全美亞太裔耆老中心（NAPCA）協助長者獲得醫療福利

紐約訊
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利。
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利。

非營利組織——國家亞太老齡化中心（NAPCA）對2024年Medicare/紅藍卡一般註冊期及優勢計畫開放註冊期將於3月31日結束提供最新資訊分享：

<1> Medicare/紅藍卡的一般註冊期與優勢計畫開放註冊期有什麼區別？

一般和優勢計畫開放註冊期雖在每年同時間進行，但它們是Medicare的兩個不同註冊期並有不同的用處。一般註冊期為初次獲得Medicare資格，但初始註冊期沒有註冊Medicare A/或B部分，且不符合特殊註冊期資格的個人設置。例，如以雇主提供的健康保險而選擇推遲註冊Medicare，而後因退休或其他原因失去雇主保險，則應有資格獲得8個月的特殊註冊期。若錯過了特殊註冊期，則應在一般註冊期內註冊Medicare。請注意，優勢計畫開放註冊期專門為那些已經加入了Medicare優勢計畫（即C部分）且希望更改保險方案的個人設立。

<2> 我能在一般註冊期做什麼？

一般註冊期完成後，保險將從註冊的次月第一天生效。若錯過了初始註冊期，可能需要支付延遲註冊罰款。該罰款可能導致在擁有Medicare期間支付更高的保費。請注意，A和B部分不涵蓋藥物保險， Medicare計劃下的D部分（即藥物保險）是無法在一般註冊期加入。若希望加入D部分，需等到每年10月15日至12月7日之間的Medicare開放註冊期加入。

<3> 我能在優勢計畫開放註冊期做什麼？

優勢計畫開放註冊期僅適用於已加入優勢計畫的人士。期間內可進行更改，或退出Medicare優勢計畫回到原有的Medicare A部分和B部分。若回到了原有的Medicare，仍可選擇加入Medicare D部分的藥物計畫。請注意，優勢計畫的開放註冊期不適用於原有的Medicare的受益人，這意味著這部分人不能在此期間從原有的Medicare切換到優勢計畫，也不能在D部分計畫間進行更改。

<4>在一般註冊期或優勢計畫開放註冊期期間，我能否將Medigap/補充保險計畫加入到原有的Medicare中？

Medicare通常在支付自付額後，支付Medicare涵蓋的服務或物品費用的80%。使用原有的Medicare，並希望在Medicare不支付的20%上獲得財務幫助，可考慮添加一個Medigap計畫。建議購買Medigap的最佳時間是在Medigap開放註冊期，該註冊期從您達到65歲或以上並已加入Medicare B部分的當月第一天開始，共持續六個月。在此期間，無論您的健康狀況如何，Medigap公司必須以最好的價格賣給您保險，並且不能拒絕為您提供保險。若錯過了Medigap開放註冊期，您仍然可以申請Medigap，但可能會面對核保：保險公司用它來瞭解您的健康狀況並決定是否為您提供保險、以什麼價格提供、是否有例外或限制。根據您既往的健康狀況，可能需要等待一段時間，或保險公司可能會因為既往病史而向您收取更高的費用或拒絕提供保險。(注意，此資訊在全國範圍內適用的保護措施。有些州通過實施自己的規則，為居民提供了額外加入Medigap的機會。)

如對Medicare/紅藍卡、Medicaid/白卡、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休福利、補充保障收入或疫苗接種等有任何其他問題，請通過以下三種方式聯繫NAPCA：

電話：（國語）1-800-683-7427，（廣東話）1-800-582-4218，（英文）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]

郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

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