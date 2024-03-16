法拉盛Major World 4S車行一條龍服務 數十輛7人座Van現貨供應

Major World車行有著豐富經驗的張東根先生誠摯為您服務。

法拉盛 Major World車行是紐約最大的二手車 銷售商，擁有超過1000輛的庫存，為顧客提供各種品牌、型號和價格的二手車。無論您是想要一輛經濟實惠的家用車，還是一輛豪華舒適的商務車，您都可以在這裡找到心儀的一款。目前，車行有多輛Toyota Sienna超過十多輛質量超好的現貨供您選擇。如果您對這款車感興趣，歡迎您隨時光臨或撥打1-888-625-6750與張先生聯繫，或加微信 預約試駕或瞭解更多詳情。法拉盛Major World車行位於北方大道43-40號，交通便利，乘坐地鐵 M,R線46街下車或乘坐Q66公車在35Ave/44st北方大道下車即可。如果您是位元元元元於法拉盛需要看車的朋友，車行會有專車接送。

據在車行工作15年的張東根先生表示，Major World的目標是為顧客提供最優質的服務和最滿意的購車體驗。因此，他們在車輛的選擇、保修政策和銷售服務等方面都非常重視，他強調公司的服務宗旨就是要讓客戶買的開心用的放心。目前車行中有著超過1000多量的優質二手車現貨供您選擇，無論您喜歡什麼品牌、型號、顏色或價格的車，您都可以在這裡找到合適的一款。法拉盛車行有本田、豐田、日產、謳歌、寶馬、奔馳、奧迪、吉普/牧馬人、凱迪拉克、保時捷、路虎、福特、雪佛蘭等等各種車型，涵蓋了多功能車、皮卡車、商用車等各種用途，而且所有的二手車都有90天的保固期，任何問題，車行隨時為您解決。

法拉盛Major World車行不僅有豐富的庫存，還有優質的服務。最重要的是所有的二手車都經過嚴格的檢測 和維修，並提供90天的保修期。您可以放心地購買和使用。此外，法拉盛Major World車行還有專業和友好的銷售團隊，他們會根據您的需求和預算，為您推薦最合適的二手車，並幫助您辦理所有的手續，讓您省時省力。法拉盛Major World車行還會提供最優惠的價格和最便利的付款方式，讓您買得開心用得放心。

法拉盛Major World車行是您購買二手車的最佳選擇。我們期待與您合作，讓您擁有一輛理想的二手車。歡迎您隨時光臨或撥打1-888-625-6750與張先生聯繫，預約試駕或瞭解更多詳情。