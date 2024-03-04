法拉盛「三月瘋狂購物」幸運抽獎活動開鑼

法拉盛「三月瘋狂購物」海報

今年法拉盛商改區 (Flushing BID)繼續主辦「三月瘋狂購物」活動(March Shopping Madness)，為期整整一個三月份。總獎金$5000，屆時將會抽出10位幸運兒，每人可得$500美元現金獎。

法拉盛已成紐約市 的亞洲美食之都，除了隨處可見的正宗亞洲美食和眾多特色餐館外，法拉盛還有多個大小購物商場、近千家零售業 以及服務業商家。據法拉盛商改區統計，法拉盛有大小商場16個： 7 Train Mall, Red Sun City Shopping Mall, Busy Mall, DonDaeMun Mall, Golden Mall, Windsor Mall, Landmark Business Center, New World Mall, Foodie Town Flushing, Arcadia Mall, One Fulton Square, Queens Crossing, Tangram, Fortune Plaza, Skyview Mall, Landmark Quest Mall等等，以及在主要大街上的數以百計零售店。

這些零售商 店包括時尚服飾商店、精品店、首飾珠寶店、3C店、美國傳統連鎖賣場等等。作為紐約市的重要商圈之一，法拉盛不僅有眾多商家雲集，同時也為消費者提供了便捷優惠的一站式購物體驗。因此之故，衣食住行，法拉盛皆能滿足，法拉盛商改區歡迎鄰近各地的朋友，前去來體驗並消費。

「三月瘋狂購物」活動參與門檻低，只需購物滿$20即可參加一次，每人參加次數不限。包括在拉盛郵區11354, 11355內的各種購物（包括超市、雜貨店），但不包括餐飲食物與飲品的消費。必須年滿18歲或以上，收據日期必須是3/1/2024-3/31/2024之間。

有興趣參加的人士，可在4/1/2024之前，將收據圖片發至法拉盛商改區BID的

熱線電話：347-603-3633。

10名獲獎者將被隨機抽取，電話通知獲獎，並於2024年4月9日之前在www.flushingbid.com和Instagram上公佈，獲獎者必須親自前往領取獎金。