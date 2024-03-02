國醫堂范樹國教授淺談中醫治療抑鬱症

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」范教授為病患診症。

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專家代表。范樹國被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。兩位醫師同時是著名的老中醫、主任醫師和中醫學教授，從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗極為豐富。在美國創辦「國醫堂」高級中醫診所。中醫治療有見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，費用低的特點。

范樹國中醫學教授介紹說，抑鬱症屬於中醫的“鬱證”，為中醫學七情致病因素所導致。七情（六欲）為人類生存和生活中的正常情緒反應和欲望要求，當七情的喜、怒、憂、思、悲、恐、驚的太過或者不及都會導致人體生病。世界上抑鬱症患者的發病率逐年升高。世界衛生組織統計，目前抑鬱症已居世界十大病種的第2位，僅次於癌症 。抑鬱症，目前已經嚴重地影響人們的生活質量，並給患者本人和家庭帶來沉重負擔。

抑鬱症是由各種原因引起的、以抑鬱為主要症狀的一種心境障礙或情感性障礙。該病典型症狀為持續的情緒低落；思維遲緩；意志活動減退三個方面。情緒興趣低的表現為，很難體會到幸福感，常莫名其妙地感到悲傷。患者伴隨持續的心情低落，一般不隨環境的好轉而改變。但有時也會出現晝夜差異。曾經的愛好，在患者看來，沒有了任何興趣。活動能力減退主要表現為倦怠乏力、周身沉重，甚至不能起床，不能出門。思維活力低表現為遲鈍、反應力差，思考問題時間拖長，常給工作帶來困難。此外，失眠 也是抑鬱症最常見症狀之一，90%以上抑鬱症患者飽受失眠的折磨，多數為早醒，也有人表現為難以入睡，睡眠不實，易醒多夢等。這都影響人的日間活動，甚至進一步加重情緒症狀，需要積極治療。婦女更年期、孕育胎兒期，產後恢復期是女性抑鬱症好發階段。還有退休 後的老人，由於精神沒有了工作環境的調節和依托，導致精神情緒失落亦是抑鬱症好發階段。

另外，無論男女，多愁善感人格特質的知識分子亦是易發人群。中醫學無「抑鬱症」病名而稱之為「鬱證」。中醫經典巨著《黃帝內經》闡明人體情志與五臟相關與內臟相聯：心藏神、肺藏魄、脾藏意、腎藏志的記載和論述，數千年來指導中醫的理論和臨床醫療實踐。抑鬱症患者因為各種原因導致其身體氣、血、津液、精虧損，這些營養物質不能營養五臟，從而出現抑鬱症患者的各種情志病變和症狀。人體情志不暢，又反過來導致五臟虧虛。這樣互為因果反覆折磨，故而長年不愈，有的還誤害終生。例如機體氣機失調，肝氣鬱滯，鬱積化火，情緒症狀進一步加重。如果肝氣疏泄太過，橫逆犯脾胃，影響脾胃消化功能，導致氣血失和、機能障礙、症狀叢生，可見疲乏、失眠、心慌、疼痛等。因此，治療當從疏肝解鬱、平衡五臟、調理腦神入手。根據中醫分型治療：1、心氣虧虛，氣不養神，治宜：養心安神和寧神定志。2、心腎不足，心腎不交，治宜：心腎雙補和交通心腎。3、肝鬱氣滯，氣機不暢，治宜：疏肝理氣，利氣解鬱。4、肝鬱乘脾，痰濕中阻，治宜：疏肝理脾和除濕祛痰。5、腎虛精虧，心神失養。治宜：添精補髓和養心益志。6、心肺氣虛，氣滯血瘀。治宜：補益心肺和活血化瘀。患者除選擇中藥湯劑外，還可利用或針灸、推拿、火罐、耳針等方法進行全面的治療調理。

紐約法拉盛王子街39-07《國醫堂》歡迎民眾致電預約、諮詢相關治療服務。

電話：929-607-3738，診所地址39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354 網址: www.guo-yl-tang.com（欲了解詳情請上本網站查詢）