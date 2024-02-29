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紐約巿老齡局招募 長者及各年齡義工

紐約訊

如果您有興趣幫助老年人，或者如果您是一位有興趣幫助您同齡人的老年人，紐約巿老齡事務部(NYC Aging)在該部門和當地老齡化服務提供商處提供志願者機會，歡迎18歲以上僑胞參與。義工工作內容包括：Friendly Visiting友好家庭、與祖父母寄養計劃合作為青少年提供支援和幫助、小組合作計畫等。

Friendly Visiting計劃將志願者與需要出門在外的老年人配對，每週進行一次家訪。該計劃為老年人和志願者提供了培養持久和有意義的友誼的機會。對於志願者來說，它打開了學習老年人生活經驗的大門，並從社區服務中獲得的個人滿足感中受益。對於年長的成年人來說，友好的探訪提供了一種與外部世界的聯繫感、一些值得期待的東西，以及一種通過與新朋友分享他們的智慧、知識、才能和故事來為社會做出貢獻的感覺。

整個城市都有友好訪問計劃，所有計劃都在紐約市老齡化資助的案例管理和家庭送餐計劃下，與Citymeals on Wheels合作。有興趣的僑胞請電：212-AGING-NYC（212-244-6469），或訪問網站：nyc.gov/aging。

紐約市

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