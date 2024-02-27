信德註冊會計師樓精辦全美五十州個人和商業稅務全方位服務

精辦各類稅務的「信德註冊會計師樓」為委託客戶免費處理全美各州稅務信件。

精辦各類稅務的「信德註冊會計師樓」Kelly T CPA P.C.由資深註冊會計師KELLY曾會計師(CPA)主持。多年來，曾會計師以熱誠專業的會計服務站，深得各界的信賴和委託。為美國會計師工會會員的曾會計師，深知移民的辛苦，提供免費處理全美各州稅務信件，期以提供更專業便利的服務。該事務所提醒各界，無論任何行業，盡可能提早報稅 及使用能加速退稅 手續的e-file報稅。如稅務過於繁雜，或是對稅法一無所知者，亦請即請教會計專業人士，詢求專業協助。該會計師事務所亦提供各類稅務、稅法相關問題諮詢，歡迎洽詢。

KELLY曾會計師曾多年任職美國知名大企業，學經歷相當完整豐富。該會計師樓專精各類個人/家庭/公司稅務、營業薪資稅務、公司成立、財務報告、省稅計劃、稅務局查帳及申辯、州府聯網當天批准成立公司、全面會計服務、會計人員訓練，等等，並以流利國、粵、英語為客戶詳細解答和解決會計稅務相關的問題，故長期以來，享譽同業。曾會計師表示報稅時，對於自已的職業類別，所能扣稅的額度和項目，房產貸款 /辦公室租金 的支出，股票的獲利、買賣時間、金額，教育支出、交通電話、醫藥支出、娛樂開銷、廣告等最好有詳細單據，且在稅法的許可範圍內申報(如非工作或商業用途的支出，在查稅時，是會被清點出來的)；而商戶雖說可以申報較多項目的開支，但如某和收入的比率差太大且不同於一般情況的申報，都是很有可能被積核的對象。此外特別提醒自僱者、自己經營生意者(有餐館或店舖者)、經營影視業和娛樂場所的人士，同時持有W2和1099但沒有商業支出者、獨立承包商、電腦顧問、房地產經紀，或是高收入的專業人士如律師、會計師和醫生等，這幾類職業人員都是高查稅機率的對象，需是要十分注意稅務的大小細節。

曾會計師進一步說明國稅局提醒納稅人，提交2023年稅表並繳納所欠稅款的截止日為2024年4月15日星期一(由於愛國者日和解放日假期，居住在緬因州或麻塞諸塞州的納稅人的截止日期為2024年4月17日)。如果納稅人居住在聯邦宣佈的災區，可能有額外的時間進行申報。來不及準備報稅資料者，最好請專業會計人員提交 Form 4868申請寬限期，延至10/15/2024前申報；但如有欠稅，補稅 部分則必須在4/15/2024前繳交，否則會處以遲交罰款。而由於工作和大環境改變，報稅者需要特別注意的是於年若收到政府的任可補助金，申請到失業金、網上買賣、股票買賣或是兼多份職、換多份工等等，都需要和會計師提供所有財務收支的申報、了解應稅額減免、退稅利息為應稅、慈善捐款的扣除額詳細資料，讓會計師能正確無誤的協助理清應補稅或退稅額及免除日後的稅務煩惱。

「信德註冊會計師樓」諮詢專線：718-661-0722；718-661-0725(精通國，粵，英語)地址：法拉盛136-56 39TH AVE,408室,FLUSHING(大停車場對面)，EMAIL：[email protected]手機簡訊：929-391-6120。