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「按摩一番」名廠按摩椅總匯 TheMassageChair.com龍年新春優惠

紐約訊

龍騰虎躍春光好，「按摩一番」按摩椅專賣店龍年新春推出限時優惠，多款名廠人工智能按摩椅現正特價大酬賓，為自己及家人選購一張按摩椅，絕對是一項讓人身心愉悅的優質投資，把握良機參觀洽詢訂購，外州免稅及全美免費送貨。

20多年專注北美按摩椅市場的按摩一番（TheMassageChair.com）按摩椅專賣店，嚴選來自日本、美國等國家地區的高質產品，包括世界一線品牌Osaki、Human Touch、OHCO、JPMedics、Cozzia、Inada、Inner Balance、Synca、Panasonic、Johnson Wellness、Kyota、Apex、iCHiBAN、Titan、Ogawa、Luraco、Svago、GCOO、Infinity及AmaMedics等，以直接代理或進口的方式，確保價格優勢回饋北美忠實顧客。

「按摩一番」是美國名廠Human Touch全美授權經銷商，該品牌按摩椅選取豪華高級的材料製造，有多種顏色、飾面、樣式和尺寸可供選擇，無論現代或傳統生活空間都可完美配搭。Human Touch Certus按摩椅，內置11種自動按摩程序、3D機芯、獨特SL導軌，穴位掃描、全身拉伸、零重力功能，背部小腿加熱，配備高質量Altec Lansing藍牙音響，且離墻僅需0.2英吋。特點如超靜音、便捷指尖控制面板、獨特全身拉伸功能，配備穴位掃描讓背部按摩更精準到位，另外小腿按摩部位加高至膝蓋讓按摩更到位，多檔力度調控，平板電腦控制，原價$8,999，特價$5,999。

旗艦型號Super Novo按摩椅內置38種自動程序、4D機芯，全身氣囊按摩，腰部足底小腿加熱，超長SL型導軌，全身拉伸，零重力功能，應急備用電池系統，高質量Altec Lansing藍牙音響，離墻僅需2英吋。最先進的按摩技術，搭配Alexa聲控功能，擁有自己的專屬虛擬治療師。原價$12,999，現特價$9,999。

龍年新春限時優惠的Osaki Pro Admiral按摩椅，採先進的3D按摩輥設計具出色的範圍和靈活性，使用戶可控制從靠背伸出的滾輪的長度。OS-Pro Admiral具有5個級別的3D強度控制。並具自動人體掃瞄、L軌道按摩、零重力模式、6種按摩方式/16種自動按摩程序、 腰部加熱、全身氣囊按摩、藍牙音箱、支持多國語言設定等功能特點。原價$5,999現售$4,399。

另擁有69年歷史的日本富士按摩椅（Fujiiryoki）在美國品牌Synca，其Synca Wellness JP3000 5D AI按摩椅為用戶提供全面、定制的按摩體驗，是全球追求高品質生活人仕的不二之選。它借助集成人工智能，雙揉捏球和無刷電機可提供更高的控制精度、更快的響應時間並降低噪音水平。該椅還包括多種按摩技術、多樣化的伸展菜單和熱療功能，甚稱個人專屬虛擬治療師。原價$11,999.99，特惠$10,999.99（包原廠五年零件及人工保修、送貨到府）。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠；此外，「按摩一番」已開通跨境支付系統，接受微信支付（WechatPay），支付寶（Alipay）和銀聯支付（UnionPay），方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

顧客不但可在「按摩一番」按摩椅專賣店的官網（TheMassageChair.com）上訂購按摩椅，也可致電預約親臨陳列室體驗挑選，該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品同時，對於市場上其他產品，亦會通過各種途徑盡力試用和了解，務求以客觀的資訊，為顧客提供最詳盡的選購指引，從而作出稱心的選擇。

「按摩一番」按摩椅專賣店提供全美免費送貨、三年（可延長至五年）原廠保修服務，為提供更佳的選購體驗，陳列室只為預約顧客開放，敬請預約前來；「按摩一番」按摩椅專賣店官方網站TheMassageChair.com，陳列室地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，預約或查詢請電646-820-2228。

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