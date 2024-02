02月27日(週二):

● Civics & Citizen Test Prep Classes Free

公民考試班免費(線下)

02月27日(週二)至06月25日 下午5點至晚上7點

主辦:Asian American for Equality

https://rb.gy/lygdj1

02月28日(週三):

● Teen Marker Lab

青少年製造商實驗室(線下)

02月28日(週三)下午3點30分至4點30分

主辦:Queens Public Library at Ridgewood

https://shorturl.at/bgkvD

02月29日(週四):

●Tai Chi: Cheng Man-ch'ing (Yang Style Short Form)

太極課程(線下)

02月29日(週四)上午10點30分至11點30分

主辦:Brooklyn Public Library at Adams Street Library

https://shorturl.at/eINQ5

03月01日(週五):

● Stargazing Craft! (Age 7+)

觀星工藝!(7歲以上)(線下)

03月01日(週五)下午3點至4點

主辦:Queens Public Library at Forest Hills

https://shorturl.at/dgmtz

● BKLYN Fashion Academy Information Session

BKLYN時尚學院信息(線上)

03月01日(週五)晚上6點至8點

主辦:Brooklyn Public Library

https://shorturl.at/pDIS2

03月02日(週六):

●Celebrate Lunar New Year With Special Dances And Music Performances

2024農曆新年特別節目(線下)

03月02日(週六)下午3點30分至4點30分

主辦:Queens Public Library at Woodside

https://shorturl.at/vxG08

● SAT English Prep Class Register Only

SAT英語預備班 (需預約)(線下)

03月02日(週六)下午2點30分至4點30分

主辦:Queens Public Library at Fresh Meadows

https://shorturl.at/akmR8