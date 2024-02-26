國稅局宣布第二季利率維持不變

美國稅收局宣布，2024年第二季度，稅收利率 將維持不變。 這項決定將對個人和企業納稅人產生重大影響。

稅收利率的穩定對於納稅人來說是一個穩定的信號。 這意味著房屋抵押貸款 的利率不會有所變化，這對於計劃購買房屋的人來說是一個穩定的好消息。 此外，對於計劃在未來幾個月內進行大型購買或投資 的企業來說，這也是一個穩定的環境。

在宣布中，稅收局指出，這項決定是基於經濟和市場趨勢的綜合分析。 儘管全球經濟面臨一些挑戰，但美國內部的經濟數據顯示，整體經濟活動仍在穩定成長。 因此，為了維持這種穩定，決定將利率維持在目前水準。

該決定還受到了通脹率和就業 市場狀況的影響。 雖然通脹率略有上升，但尚未達到引起關注的程度。 與此同時，就業市場的持續改善也為經濟的穩健成長提供了支持。

- 逾期支付（超過應付金額的支付）利率為8%，對於企業則為7%。

- 超過10,000美元的企業逾期支付的部分利率為5.5%。

- 欠款（未全額支付的稅金）利率為8%。

- 大型企業的欠款利率為10%。

總的來說，美國稅收局的這一決定為納稅人提供了穩定性和預測性，同時也反映了美國經濟的整體強勁表現。 然而，隨著時間的推移，市場仍需密切關注，以應對可能出現的變化。