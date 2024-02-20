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睿美美業與Ultherapy美版超聲刀公司 聯合舉辦新春餐會

紐約訊
睿美美業與Ultherapy 美版超聲刀公司的新春餐會和分享現場。中為睿美美業負責人Jessica, 左為xeomin 註射專家Paige, 右為超聲刀皮膚專家Kelsey.
睿美美業與Ultherapy 美版超聲刀公司的新春餐會和分享現場。中為睿美美業負責人Jessica, 左為xeomin 註射專家Paige, 右為超聲刀皮膚專家Kelsey.

「睿美美業」與「Ultherapy美版超聲刀公司」最近聯合舉辦新春餐會，向現場來賓介紹了最新的超聲刀美容服務。

RM睿美美業是擁有包括Ultherapy（超聲刀）、Cynosure（皮秒、熱拉提、鐳射脫毛）、Lumenis（光子嫩膚）、Endymed（黃金微針）等多家醫學儀器廠家認證的大型醫學美容中心，為廣大的社區求美者提供專業優質的美容、美體、抗衰、理療服務。睿美美業此次聯合 Ultherapy 公司，在紐約法拉盛Oceania巴黎小鎮餐廳舉辦大型新春專業美容訊息分享會。超聲刀是光電類抗衰儀器，通過深層加熱筋膜層細胞，刺激細胞的新生和筋膜的修復，達到面部和頸部皮膚提拉、收緊，光滑的目的，從而延緩面部的衰老。

現場講解的超聲刀皮膚專家Kelsey表示：相較於傳統的創傷性拉皮和填充手術，超聲刀美容的生物高科技抗衰原理，是通過刺激人體自身的細胞修復和生長，如給植物鬆土施肥，讓植物從新煥發出盎然生機。因為不開刀，不手術，無假面感，超聲刀美容吸引了在場來賓的極大興趣。

「睿美美業」負責人Jessica表示:隨著醫學的不斷發展，令人類的平均壽命得到了巨大的延長，更令人類的生活品質和生命品質都得到了前所未有的提高。相信科學，選擇正確的抗衰方法，讓青春與歲月賽跑！

睿美醫學美容中心是經由紐約州政府批准，擁有專業醫師、鐳射師、護士、美容師團隊的正規皮膚及形象管理中心。服務專案包括：解決痘肌、斑點、暗沉、潮紅等各類皮膚問題，延緩皮膚的衰老現象、美髮生髮、美甲、美妝、美睫、紋繡、香薰經絡理療、鐳射永久脫毛等。睿美美業的服務理念—相信科學，聰明變美！

睿美美業提供全方位的美容護膚服務，包括下述幾大類：皮膚護理，祛痘祛疤，美白祛斑，除皺提昇，香熏理療，醫療沙龍，生髮頭療，美髮美甲美妝，美睫紋繡脫毛等等。

新年伊始，睿美美業祝願每一位熱愛生活，追求生活品質的求美者，都能夠美麗健康！萬事如意！睿美美業預約電話：718-557-9998，地址：136-18 38th Ave. 9樓, Flushing, NY11354。網站： www.rmgbeauty.com。

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