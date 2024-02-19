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國家亞太老齡化中心（NAPCA）協助長者醫療並提供社會福利

紐約訊
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利。
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利。

非營利組織——國家亞太老齡化中心（NAPCA）對有關2024年社會福利的最新資訊分享：

2024年，需要多少收入才能得到一個社會保障工作積分？是否需要工作整年才能獲得該積分？

社會保障積分是基於當年的收入計算的。隨著平均工資的增加，每年賺取一積分的收入要求會略有上升。2024年，每賺取1730美元，就可獲得一個社會保障和Medicare積分。您必須賺取6920美元才能獲得四個積分，以達到每年的上限。您可以工作整年來賺取四個積分，或在更短時間內賺足四個積分。您必須賺取一定數量的積分才能有資格獲得社會保障福利。40積分足夠您獲得您應有的社會保障福利。

退休並正在領取社會退休金。還能申請Medicaid和補充保障收入嗎？有收入和資產限制嗎？

如符合所在州規定的收入和資產要求，即可獲得Medicaid和補充保障收入。第一棟房子和第一輛車是可以排除在外的，但某些壽險會被計算為資產。2024年，聯邦規定的補充保障收入的每月限額為：個人943美元，夫妻1415美元。一些州可能會在聯邦標準之上提供SSP（州附加支付）。例，若您住在加州且沒有收入，個人每月最多收到1182美元的補充保障收入，夫妻則為2022美元。如您收入增加，補充保障收入的金額會減少。請注意，社會安全局規定了計算收入的方法。瞭解您是否合格獲得福利，請向社會安全局提交申請從而獲得資格判定。注意，以上資訊會隨時間和政策變化而有所調整。

2024年，為了繼續擁有福利，我的收入應當保持在多少？

在領取社會保障退休金或遺屬福利金的同時仍可工作。然而，以獲得全額福利，社會安全局對於您的收入是有限制的。

• 若您在全年度內未達全額退休年齡，那麼每多賺兩美元（2024年收入限額為22320美元），社會安全局將從您的福利金中扣除一美元。

• 在您達到完全退休年齡的那一年：

- 在完全退休年齡月份前，如超過59520美元，則每多賺三美元，社會安全局將從福利金中扣除一美元。

- 從您達到完全退休年齡的那個月起，您的收入不再影響福利，無論收入多少。此時，社會安全局將重新計算您的福利金額，以補償之前因超額收入而扣減或暫停的部分。

近期COVID-19病例有所增加。最新的疫苗是否仍然有效？

目前，COVID-19病毒活動水準較高。現在JN.1毒株在美國及全球範圍內傳播最廣，可能在今年冬季的加劇傳播。近幾周，COVID-19感染、住院和死亡病例有所增加。截至2024年1月13日當周，住院病例32861例，死亡人數增加10.3%，其中COVID-19死亡占美國總死亡人數的4.3%。當前的COVID-19疫苗預計可提高對JN.1病毒株的防護。截至1月13日，僅有21.5%的成年人接種了最新的COVID-19疫苗。65歲及以上長者，僅40.9%接種了這種疫苗。長者因COVID-19住院或死亡的概率更高，請儘早接種於2023年9月底上市的最新疫苗。

非營利組織——國家亞太老齡化中心（NAPCA），致力於改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）年長者及其家人的生活品質，僑胞對Medicare（紅藍卡）、Medicaid（白卡）、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休福利、補充保障收入或 COVID-19/流感疫苗接種有任何問題，皆可透過以下三種方式聯繫：年長者幫助中心留言：（普通話） 1-800-683-7427，（廣東話） 1-800-582-4218，（英語）1-800-336-2722電子郵件：[email protected]郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

福利 退休金 流感疫苗 Medicaid 紅藍卡

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