環亞會計稅務提供全方位的個人和商業稅務服務

老字號環亞會計稅務，提供全美50州最快捷便利的稅務服務。

擁有近三十年年豐富經驗的法拉盛 「環亞會計稅務」專精個人家庭報稅 、公司會計稅務、公司成立、商業牌照、地保公證、50州E-file及申請ITIN個人報稅號碼（非美國居民但有報稅要求的人士，美國國稅局專設之號碼）等服務，為每位客戶提供合法、完整的報稅及相關諮詢。為擴大服務僑胞，該公司還提供快捷申請税號，免郵寄護照等。2023報稅已開始，請早洽詢。

環亞會計稅務服務社區多年，於法拉盛及長島 大頸設有辦公室，七天營業，提供最快捷便利的專業的全方位會計稅務服務。該稅務服務負責人特別提醒華人 僑胞，為方便快捷報稅，報稅時請攜帶下列文件：家庭全部成員的名字、生日、社會安全號或稅號以及家庭住址；薪水單，如W2或1099表，也可選擇報現金；銀行利息單、紅利、股票、房屋買賣、房屋貸款 、退休帳戶、托兒、捐款、大學學費等。如有下列資料也一起帶來：工作方面減項及支出、IRA、租金收入、失業金、州退款等。

環亞會計稅務中心可為全美50州的客戶報稅，業務廣泛遍及貿易、餐飲、營業、專業化/非營利組織等，包括：成立獨資公司、合夥人公司及有限公司、領取餐館/酒牌等商業牌照、設立會計制度、選擇商務軟體、提呈財務報表、審計報告、辦理公司所得稅/薪資稅和營業稅、受理公司買賣/變更/解散、為公司/餐館/衣廠/洗衣店報稅和退稅等。在個人家庭服務方面，該公司專長設計家庭省稅計畫，包括房屋買賣、子女教育、投資等。

需要注意的是，非美國居民但有報稅要求的人士申請ITIN個人報稅號碼時，由於沒有美國社會安全號碼SSN，但在美國境內有商業、房產租賃、資本利得或其它投資收入，該收入並沒有在美國和所在國制訂的雙邊稅務豁免協定規定之內，則均需要報非美國居民個人報稅。ITIN個人報稅號碼主要用途：1. 申報美國聯邦以及州稅，從而獲取應得的退稅。2. 申請銀行戶口、信用卡、手機、房地產貸款。3. 註冊公司，公司收入可分配股東報稅。4. 申請各類執照，如：理髮、美甲、美容、餐館衛生牌照等。5. 留下報稅記錄，證明不為美國政府造成負擔，對將來調整美國身份有益。申請個人報稅號碼可享受美國和其它國家的稅收優惠政策，亦符合美國國稅局有關非美國居民美境內收入合規定之要求，如合夥企業需要在會計年度進行K1（合夥人分配表格）的提交義務。許多非法移民即使有收入也往往選擇不報稅，一旦被發現逃稅，就要承擔罰款，因此提醒所有無法取得社會安全號的在美人士，都應擁有一個美國個人稅號，以保障自己的權益。

擁有20多年專業經驗、服務多元化的環亞會計稅務，至今擁有4000多位老客戶及1200多位商業客戶，深得華人朋友的信賴。環亞會計稅務中心的工作團隊經驗豐富，對每年最新的稅務資訊掌握全面，充分瞭解社區華人的需求，每單業務都認真細緻地對待。該公司特別擅長處理公司/個人稅務、迅速快捷的公司成立申請、合法免稅減稅等，公司會計人員與客人面對面溝通並瞭解情況及解釋相關條文，讓客戶清楚自己的權益，減少被稅務局查稅的機率。

若有任何會計稅務相關問題，歡迎洽詢環亞會計稅務公司(Liberty Accounting Services Inc)，地址：法拉盛羅斯福大道136-77號二樓；長島大頸地址：28 Middle Neck Rd, Great Neck, NY；電話：718-358-5800（七天）。