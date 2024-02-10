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鄧氏中醫疑難雜症診所協助癌症（腫瘤）患者 緩解副作用與不適

紐約訊

鄧氏中醫疑難雜症診所的鄧振球醫師指出，癌症腫瘤）患者在接受激進的放療化療等治療的同時，中醫可為患者緩解副作用與不適，並有可能進一步增強治療效果。

華埠法拉盛行醫十數年的鄧醫生說，在西醫放化療期，如果中西醫結合，擷長補短，適度用中醫療法降低副作用，可望最大程度上地減緩患者不適，同時有助提高療效、患者生活品質甚至存活率。

鄧振球醫師指出，現代醫學治療癌症的手法不外手術、放療、化療、生物、冷凍、標靶治療等較激進的方法，固然殺滅癌細胞比較快，但副作用也大，如放化療後患者可能出現嘔吐不止、全身乏力、進食困難、免疫力極速下降等症狀。

鄧醫生解釋，千百年來，中醫治療癌症都是採取與癌症和平共處的方法，主要是平衡體內陰陽，正確運用辯證論治，以提高自身免疫力，這是中醫最突出的強項。中醫提高人體免疫功能的原理在於誘導產生干擾素和白細介素，增強癌組織血液灌注量，減少細胞缺氧，從而提高放化療的敏感度。

鄧醫師指出，時下生活水準日益提高，衛生保健條件愈來愈好，然而令人費解的是癌症已成當下常見病，癌症病患有增無減，這是為什麼呢？鄧醫生分析，當今社會複雜，人們要同時面對社會的、道德的、環境的、情緒的、生活的林林總總問題，兼且人們又不能順應自然規律，無序爭貪，都可能是導致癌症的重要原因。

常見的癌症，依身體部位分為肺、胃、肝、大腸、胰腺、淋巴鼻咽、甲狀腺、子宮、乳腺、宮頸和前列腺癌等等。根據聯合國衛生組織研究統計，癌症治療現狀是三分之一患者是過渡死亡、三分之一患者是緊張嚇死的，剩下只有三分之一可以透過治療而延續生命。

鄧醫師曾經手一子宮癌中年華婦患者。她的案例較為典型，供大家參考。這位患者當時的子宮癌已擴散到淋巴，經淋巴切除手術後，在第一段放療期間，失眠與貧血，而且嘔吐與盜汗嚴重，一晚要數度更衣。她在做第二次放療前，經人介紹，由中國大陸致電鄧醫生，詢問中醫治療癌症情形。鄧醫師透過微信，觀察患者舌質舌苔，判斷症狀：失眠、血色素高、盜汗、睡覺要換幾次衣服、納可大便日一次偏硬，舌質淡紅、苔黃薄膩。證屬：手足陽明大腸胃經證、手足大陰肺脾經證、中氣運化功能失調。治則：枝茯苓丸(湯)、理中湯、桂枝龍骨牡蠣湯、白虎湯、大柴胡湯加減，加開胃消化藥。第二次放療開始，患者未嘔吐，可以入睡，食欲不佳也漸趨正常，盜汗消失，子宮癌(腫瘤)範圍有所收縮。患者暫停第三次放療，改服中藥50劑，症狀有所舒緩。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥與濃縮藥丸服務，患者以開水沖服，效果與中藥飲片相同。診所地址：華埠東百老匯90號2室(90 E. Broadway, #2, NY, NY 10002 （近F, R, B, D, L, 6號地鐵）；法拉盛136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108。

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