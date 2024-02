02月06日(週二):

● IDNYC Renewals And Appointments

紐約市民卡 更新與預約(線下)

02月06日(週二)上午10點至下午4點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://rebrand.ly/l84bdz9

● MTA Reduced Fare Application Assistance

申請MTA半價卡(線下)

02月06日(週二)上午10點至中午12點

主辦:Asian Americans for Equality

https://rebrand.ly/13ilisc

02月08日(週四):

● Calligraphy & Spring Festival: Chinese Calligraphy Couplets Workshop To Celebrate Lunar New Year

歡慶中國年-新春揮毫:寫春聯書法 活動(線下)

02月08日(週四)下午2點至4點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://rebrand.ly/9jsgq2m

● Culture Bridge: Celebrate Lunar New Year-Kaleidoscope Of Japanese Sounds With Duo YUMENO

文化橋樑:慶祝農曆新年 - Duo YUMENO呈現的日本 音樂萬花筒(線下)

02月08日(週四)晚上6點至7點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://rebrand.ly/7wpt6ps

02月09日(週五):

● Year Of The Dragon Walk-In Craft

龍年手作漫遊活動(線下)

02月09日(週五)下午3點至4點

主辦:Queens Public Library at Arverne

https://rebrand.ly/6ywujup

02月10日(週六):

● Art Of Living Series: Introduction To A Cup Of Tea

生活的藝術 主講:紐約七堂 第一講: 飲茶簡史(線下&線上)

02月10日(週六)下午2點至下午4點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://rebrand.ly/6xezvl1

02月11日(週日):

● 2024 Lunar New Year Celebration

2024年農曆新年慶祝活動(線下)

02月11日(週日)上午11點30分至下午4點

主辦:Glow Cultural Center

https://rebrand.ly/jhdqpra