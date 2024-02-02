法拉盛新地標：皇后區首家五星級酒店 The Westin Flushing威斯汀酒店

威斯汀酒店的盛大開幕，不僅為法拉盛帶來了新的商業活力，更為整個皇后區的旅遊業和經濟發展注入了強勁動力。

位於法拉盛 北方大道(35-32 Leavitt Street)上面一個亮眼的建築——威斯汀酒店The Westin Flushing，正如火如荼地建設中。這是全皇后區 首家五星級威斯汀酒店。酒店由知名建築公司Raymond Chan Architect P.C.設計，外部為高端玻璃幕牆，風格現代，內部提供豪華的高端設施，包括豪華宴會廳、室內泳池、桑拿房、健身房等，此外，威斯汀酒店還引進了享譽盛名的‘Hinoki Bistro’精品餐廳。

為整個皇后區帶來了前所未有的奢華體驗。

酒店的頂層部分(10-13層)則是精品住宅公寓項目: 威斯汀華苑，目前也正式開始銷售。公寓共有48套，提供從Studio到二居室的多種戶型選擇。威斯汀華苑不僅法拉盛的新焦點，更是頂級優雅生活的象徵。在這裡，住戶不僅能享有頂尖奢華品質，俯瞰高層的壯麗景觀，更是可以享受到全套的豪華設施，專屬的五星級酒店級別行政套房服務，以及融入智慧家居的極致便捷。

威斯汀華苑的所處的地理位置是近幾年新興的法拉盛居住新選擇。這裡既臨近繁華的商業區，又鬧中取靜，不受喧囂的打擾。威斯汀華苑的步行範圍內有多條公交線路、地鐵 7號線和LIRR火車站，方便前往曼哈頓和長島 ，兼具繁華中的靜謐之感與交通的便利。同時，周邊社區眾多超市餐飲彙聚，步行十分鐘可達大中華超市、Jmart等大型超市以及Tangram、新世界等大型商場。

威斯汀華苑，以其16英尺挑高的大堂為標誌，展現了非凡的建築藝術和優雅氣派。全天候禮賓服務為每一位住戶提供至尊舒適的生活體驗。同時，24小時專業門衛服務帶來無微不至的貼心守護，確保您的家庭生活安心與舒適。

公寓內部由紐約領先的設計公司Lemay id精心打造，每一細節都展現了精品住宅的特色。義大利 進口高級建材的使用，體現出尊貴的品味。廚房配備德國Miele頂級家電和定制櫥櫃，讓烹飪成為一種享受。衛浴空間配有智慧地暖系統、高品質Nemo瓷磚和Toto Neorest高端智慧馬桶，使日常生活的舒適度提升至全新高度。

室內挑高為10’.5-11’尺，搭配三層隔音隔熱落地玻璃大窗，提升了空間感，也讓住戶可以盡享無遮擋的壯美景觀。此外，公寓還配備智慧家居，如Latch智慧鎖系統，智慧恒溫器與燈光控制等，方便住戶輕鬆控制日常，引領法拉盛未來居住環境的潮流方向。

因為位處酒店之上，威斯汀華苑的住戶可以尊享威斯汀酒店的豪華設施，包括豪華宴會廳、自行車停放中心、配備電車充電樁的停車場、亞馬遜儲物櫃中心、快遞管理室、屋頂露臺及燒烤區、商業會議室、會所休閒區、健身房和室內恒溫泳池及桑拿房。此外，住戶還可以享受到酒店級別的行政套房服務，盡享高端生活品質。

威斯汀酒店不僅是一處居住的場所，更是高端生活方式的象徵。The Westin Flushing Address: 35-32 LEAVITT STREET, FLUSHING, NY 11354

Website: northernresidences.com

Phone: 929-623-6806

Email: [email protected]