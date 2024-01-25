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請選用「塔牌」龍口粉絲

紐約訊

塔牌龍口粉絲，行銷全世界50多個國家和地區，並已註冊。秋去冬來，火鍋成為美食者餐桌上最為常見的美味佳肴。在製作美味的火鍋時，晶瑩光亮，纖細柔韌，爽滑可口的粉絲是不可缺少的配料。為滿足光大消費者的需求，美東最大食品進口公司—森美進口公司，與山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司攜手，將歷史悠久、質量最為上乘的「塔牌」龍口粉絲呈現給大家。目前市場上出售的一些劣質龍口粉絲，包裝仿冒「塔牌」，原料綠豆成分很少，一煮就爛。在此提醒消費者，在購買時請一定認准「塔牌」龍口粉絲「雙龍圖形」註冊商標，以及包裝上的ISO9001國際質量管理體系認證和HACCP國際食品安全體系認證標誌，及上方的紅色微縮防偽標識，方為正牌山東中糧的高級產品，以保證食用安全。「塔牌」龍口粉絲以綠豆、豌豆為主要原料，無任何添加劑，將傳統的製作工藝和現代化設備相結合，精細加工而成，產品富含澱粉、維生素等多種營養成分。久煮不爛，口感滑爽，適用於火鍋、燉煮、涼拌等。

「塔牌」龍口粉絲是龍口粉絲中最知名的產品，深受海內外消費者的喜愛，在世界上被譽為「粉絲之王」。已在全世界50多個國家和地區註冊，購買時請認准「塔牌」雙龍圖形商標及紅色微縮防偽標識，並由山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司監製生產，謹防假冒。美東總代理: 森美進口公司。

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