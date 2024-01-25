抗疫中藥 清肺排毒湯 順天堂科學中藥 改善肺部功能

今冬這波新冠疫情 比較麻煩的是還有流感和RSV病毒的「夾持」，導致醫院呼吸道疾病的住院人數急劇上升。

不過由於民眾對疫情的麻木，以及媒體對該話題報導的減少，很多人對這波疫情「無感」。不是新冠肺炎 不凶猛了，而是人們都防疫 疲憊了。

然而不可忽視的是美國還有免疫系統低下人口約700萬。新冠肺炎對他們而言仍然可能是致命的。這些人當中可能有我們的朋友、親人，他們是疫情中的脆弱者。堅持戴口罩 ，是對他們的保護和關愛。

將好習慣融入生活，不僅保護自己，更是對身邊弱勢群體的尊重和保護。

新冠病毒不僅會侵犯肺，還會留下包括腦霧、全身疲累的長新冠症狀，痊癒後還會出現長期疲倦、記憶力減退、頭暈、思考變慢等問題。法拉盛 順安堂中醫師林伯里表示，僑胞口中廣為流傳的抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，是由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典..

台灣80年老字呢順天堂出品的「清肺散」作用相同「清肺排毒湯」， 可以有效改善肺部功能與身體疲倦。清肺散內容包括人參、麥冬、五味子，配上有茯苓、半夏、陳皮等組合的二陳湯複方，再加上柴胡、黃芩、升麻、薏苡仁等藥物組成。

順天堂「清肺散」是科學中藥，即是中藥濃縮的精華，在製作過程中必須要先經過水煮。水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等的成分，在水煮的過程中被分解掉；藥材中時常含有的重金屬成分經過水煮後，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正安全的濃縮中藥粉。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

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