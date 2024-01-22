凱森律師樓精辦租客驅逐令

凱森律師樓負責人劉芳律師。

紐約是對租客 最為保護的城市，有些房客就特別鑽此漏洞。特別是疫情以來，房東 遇到租客各種刁難的案件層出不窮，如不付租金 ，甚至威脅、勒索房東要求大金額「精神損失費」，否則將舉報給房屋局（Department of Building）房東的各種違規違法等等動作…。令廣大房東不勝其煩。

凱森律師樓（Kasen Law Firm）為房東精辦租客驅逐令，負責人劉芳律師說，就算房東有任何的違規，房東也有權利驅逐房客，沒必要受到無賴租客的威脅。劉律師舉例說，不久前有一位客人遇到租客要求數萬元的賠償金額，否則因為有驅逐暫停令，堅決不搬走並且威脅舉報房東地下室非法出租。當事人實在沒有辦法了，聘用了我們律師樓。我們律師立即起草了「Notice of termination」終止租聘通知書，並寄給了寄給了房客。房客收到通知後經過律師的調解以及協商，同意一周後搬走。房東與房客簽署了調解同意書，案件得到圓滿解決。

凱森律師樓也精辦商業房客驅逐令，以及類似的訴訟案，代表原告起訴被告，或是代表被告進行應訴。他們近期成功幫助到一位商業案的房東起訴租客，最終讓租客支付了所拖欠的租金。同時間，房東與房客還簽署了新的租約。

劉律師說，房東須知道，就算驅逐暫停令沒有結束，但會有特例，房東可以申請也有可能可以立即驅趕房客並且可以寄出終止租聘通知書。不管您是商業，或是私人出租，不管您的房產有無違規，凱森律師樓有40多年經驗，成功機率高。

凱森律師樓的團隊精通多門語言，包括中文（國語，粵語，福州話）、西班牙語、希伯來語和俄語。可以與顧客流利溝通，因而在準確傳達事實以及獲得有利的辯訴協議和審判結果上擁有優勢。無論客人是受到聯邦刑事指控還是州的刑事指控，他們的法律團隊都會認真對待所有的刑事、移民 案件。竭盡一切努力為客戶辯護，因為凱森律師團隊明白任何定罪都會極大地影響客人在美國的生活和移民身份。

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