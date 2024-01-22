「鳳妃堂」2024新年美顏啟程 先進科技 打造完美自我

「鳳妃堂」擁有最先進的美容儀器，提供多種先進的美容服務。

鳳妃堂走在潮流尖端，致力於美顏美體，為客人的人生注入活力！「鳳妃堂」在紐約美容業享有盛譽，現已喬遷至皇後區新址，並引進了最新的既塑Trusculpt 3D先進治療儀。

既塑Trusculpt 3D是由美國CUTERA公司研發的非侵入式、無恢復期、可靠且有效的身體雕塑治療儀。它利用單極（熱穿透深）射頻技術，類似於thermage熱瑪姬，能夠減少身體多餘的脂肪，呈現令人矚目的身體線條變化。既塑3D的優勢在於具備三大消除脂肪的條件：足夠的溫度、足夠的時間、足夠的深度。其優化的射頻頻率與專利輸出方式可選擇性針對皮下脂肪進行治療，同時保持較低的平均皮表溫度。臨床實證顯示，一次療程即可達到減少24%的脂肪厚度，效果明顯可見，而且適用於多個身體部位，不僅限於面部下頜線。

「鳳妃堂」負責人張茜（Ci Ci）感念長期客戶的支持與愛護，特別於2024年新年舉辦「節日回饋大優惠」酬賓活動，各項美容美體低至4.5折。新中心美容微整項目應有盡有，儀器均為正牌公司出品，確保客戶能在安全環境中體驗美麗年青且安心的高水準服務。除了既塑Trusculpt 3D，「鳳妃堂」提供多種先進的美容項目，包括皮秒鐳射、德國 PRT免開刀美眼療程、超聲刀拉皮、Titna 3D光波緊膚、特效水光針、鐳色脫毛、truSculpt減肥、特效袪肚腩中藥減肥等，讓顧客從面部到身體各個部位都能享受到專業的美容照顧。為求最高醫美效果，「鳳妃堂」不斷引進更多超值的項目，並特別禮聘著名的整形美容專家Joel Shahar M.D.和醫學博士Zhi Gong Yang加入團隊，為每位顧客打造個人專屬的美好身段及青春容顏。

全新裝簧的新店時尚、高雅舒適，儀器更新且技術優越，提供全方位的醫美服務。鳳妃堂新店地址：140-08 Sanford Ave Flushing NY 11355，電話（718）321-7733。在此，鳳妃堂衷心祝福廣大民眾在2024年迎來一個充滿健康、幸福、成功的新年。攜手迎接美好的時光，祝願大家2024年新年快樂！