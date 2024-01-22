我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

「鳳妃堂」2024新年美顏啟程 先進科技 打造完美自我

紐約訊
「鳳妃堂」擁有最先進的美容儀器，提供多種先進的美容服務。
「鳳妃堂」擁有最先進的美容儀器，提供多種先進的美容服務。

鳳妃堂走在潮流尖端，致力於美顏美體，為客人的人生注入活力！「鳳妃堂」在紐約美容業享有盛譽，現已喬遷至皇後區新址，並引進了最新的既塑Trusculpt 3D先進治療儀。

既塑Trusculpt 3D是由美國CUTERA公司研發的非侵入式、無恢復期、可靠且有效的身體雕塑治療儀。它利用單極（熱穿透深）射頻技術，類似於thermage熱瑪姬，能夠減少身體多餘的脂肪，呈現令人矚目的身體線條變化。既塑3D的優勢在於具備三大消除脂肪的條件：足夠的溫度、足夠的時間、足夠的深度。其優化的射頻頻率與專利輸出方式可選擇性針對皮下脂肪進行治療，同時保持較低的平均皮表溫度。臨床實證顯示，一次療程即可達到減少24%的脂肪厚度，效果明顯可見，而且適用於多個身體部位，不僅限於面部下頜線。

「鳳妃堂」負責人張茜（Ci Ci）感念長期客戶的支持與愛護，特別於2024年新年舉辦「節日回饋大優惠」酬賓活動，各項美容美體低至4.5折。新中心美容微整項目應有盡有，儀器均為正牌公司出品，確保客戶能在安全環境中體驗美麗年青且安心的高水準服務。除了既塑Trusculpt 3D，「鳳妃堂」提供多種先進的美容項目，包括皮秒鐳射、德國PRT免開刀美眼療程、超聲刀拉皮、Titna 3D光波緊膚、特效水光針、鐳色脫毛、truSculpt減肥、特效袪肚腩中藥減肥等，讓顧客從面部到身體各個部位都能享受到專業的美容照顧。為求最高醫美效果，「鳳妃堂」不斷引進更多超值的項目，並特別禮聘著名的整形美容專家Joel Shahar M.D.和醫學博士Zhi Gong Yang加入團隊，為每位顧客打造個人專屬的美好身段及青春容顏。

全新裝簧的新店時尚、高雅舒適，儀器更新且技術優越，提供全方位的醫美服務。鳳妃堂新店地址：140-08 Sanford Ave Flushing NY 11355，電話（718）321-7733。在此，鳳妃堂衷心祝福廣大民眾在2024年迎來一個充滿健康、幸福、成功的新年。攜手迎接美好的時光，祝願大家2024年新年快樂！

「鳳妃堂」擁有最先進的美容儀器，提供多種先進的美容服務。
「鳳妃堂」擁有最先進的美容儀器，提供多種先進的美容服務。

德國

上一則

MTA試點裝設月台柵欄 防跌落地鐵軌道

下一則

2024皇后區夜市擴大規模 接受攤商報名

熱門新聞

年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭