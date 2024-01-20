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紐約市區佛教─靜安寺 寄託先人靈灰龕位供奉祖先蓮位

紐約訊
紐約市區佛教─靜安寺
紐約市區佛教─靜安寺

法拉盛靜安寺是座落在北美紐約市內的佛教寺院，交通便利。這裡有安放先人靈灰壽盒/祖先蓮位的居所，祭拜先人、點亮永生福燈和祈求佛祖保佑我們健康和吉祥。

樓高五層的靜安寺位處法拉盛王子街上，於繁華的紐約市區鬧中取靜，寺內裝潢莊嚴肅穆，環境清幽宜人，佛像慈悲端莊；傾聽悠揚佛號，敬奉一柱清香，在莊嚴的寺內修身理性以到達新的境界。

靜安寺一樓冠名「牡丹堂」，寺廟的接待和服務台在大堂入口的右側。進入寺院大門向內走，穿過雲屏為寺院的正殿。三尊金光閃閃的大佛正對著大門，寓意佛光普照。兩側的區域是放置先人靈灰壽盒的地方。

靜安寺每一層樓、每個區域均由名家精心設計完成，人性化的區域劃分可以滿足不同家屬與個人的需求。尤其靈灰甕的獨特設計概念，是源自靜安寺奠基人陳麥潔明女士遵循佛家的「慎終追遠」之理念有感而發，可證其對先人的敬仰之心。寺內靈灰甕龕於不同樓層區域和方位高低座向均有不同價位，從$6300至$16800不等。一樓牡丹堂（Peony Hall）、二樓春蘭閣（Orchids Pavilion）、三樓梅花園（Garden of Plum Blossom）、頂樓觀音台（Lotus Terrace）。在靜安寺二樓陽台設有敬香、紙錢焚化爐，以便後人民眾祭祀。

祖先碑俗稱神主牌和公媽牌。傳說祖先牌位起源於東漢時期。中國人歷來有在家中設立祠堂、祭祀祖先的習俗，以弘揚尊崇先人、感恩父母的傳統美德。碑文之書寫與刻畫完成後，要選取吉日進行供奉祖先牌位的儀式。將歷朝歷代的祖先召入神位，然後進行坐席儀式。

替往生者找尋良好的牌位放置處，不僅能為他們增添功德，安心西遷極樂世界，同時帶給在世者庇佑與福報。靜安寺所有的祖先牌位均設在寺內的「聚福祠」，方便各位親人們隨時進入寺內祭拜自家的祖先。

祖先牌位是用上等檜木為原材料精工製作，保留了檜木原有的色彩和特質，以及古樸厚重之感。祖先牌位除檜木材質設計外，還有鋼琴漆木貼金蓮牌供選。因應日新潮流趨勢及顧客需求，靜安寺可隨僑胞意願所需提供間隔大小不同龕位，靈活變通的先人靈灰甕/祖先蓮牌多種選配挑選，包括獨立蓮牌龕位、先人蓮牌/靈灰甕龕位、宗族祖先蓮牌/先人親屬靈灰龕位等靈活搭配，家族宗親歸一同處，以便後人拜祭供奉。

歡迎您親臨參觀選擇靜安寺「聚福祠」奉安祖先牌位，我們不僅提供極佳的環境設備、專業的服務管理，也會定期舉辦祭祀法會、誦經、追思儀式，讓各氏族祖先的靈魂，都能寧靜祥和，聆聽佛法。此間不只有祭拜先人的功能，而是傳承世代精神並富含家族情感的團聚之所。

讓先人安息，生者放心是當下仁孝之道，乃聚福靜安之心也。紐約靜安寺地址：35-22 Prince Street, Flushing, NY 11354（靠近北方大道），每天上午九時至下午六時開放，歡迎大家參觀參拜。欲了解靈灰龕位、先人牌位等服務詳情請至電（866）328-6638洽詢預約。歡迎瀏覽網頁：jingan-temple.org/ny/。

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