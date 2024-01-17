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Pilot Cove Manor低收入老人公寓 開放等候名單

紐約訊
Pilot Cove Manor「領航灣莊園」老人公寓開放等候名單申請。
Pilot Cove Manor「領航灣莊園」老人公寓開放等候名單申請。

位於布朗士City Island 島上的Pilot Cove Manor「領航灣莊園」老人公寓現開放等候名單申請，年滿62歲長者或行動不便人士可以參加抽籤，將通過隨機抽簽的方式選出100名新的申請者並將其列入等候名單。

Pilot Cove Manor「領航灣莊園」位於紐約布朗士City Island 島，近海，近皇后區白石橋，是由美國住房和城市發展部（HUD）提供聯邦援助而興建，大樓是根據《聯邦住房法》第 202 條（HUD-928.1）建造，遵守所有聯邦規則和法規，提供給包括一名62歲或以上成員或任何年齡的行動不便者的家庭。歡迎包括兒童在內的任何年齡的其他家庭成員入住。是可以負擔的租金管理住房。不會因種族、膚色、宗教、性別、殘疾、家庭狀況或國籍而歧視任何人。

Pilot Cove Manor提供130個單位，有124間一臥室公寓和 6 間兩臥室公寓。大樓受到24/7安全系統的保護，確保居民的安全。 Pilot Cove Manor也是一座無煙建築，確保所有租戶的健康並嚴格執行。Pilot Cove Manor是專為62歲以上長者設計的獨立居住住房安排，不提供穿衣、洗澡、飲食、服藥等日常活動的協助，不提供內部護理服務。每個居民都必須維持一個自給自足的生活環境。大樓有一個洗衣房、社區活動室和私人圖書館

Pilot Cove Manor 的位置無可比擬！ Pilot Cove Manor 位於布朗士海港，位置便利，靠近巴士站、雜貨店、當地圖書館、禮拜場所和眾多餐廳。

新的等候名單將於2024年1月2日開放申請！將通過隨機抽簽的方式選出100名新的申請者並將其列入該名單，請不要錯過這次機會。

申請公寓的資格和條件將以第8/202條聯邦準則為依據。

申請/獲取申請表的方式：

- 親自到辦公室

- 通過網站www.pilotcovemanor.com

- 致電辦公室，可以為您郵寄申請表。（提供語言協助。）

辦公時間：週一至週五，上午 10 點至下午4 點，電話：718-885-1600。電郵：

[email protected]。地址：160 Pilot St., Bronx, NY 10464。

布朗士 圖書館 租金 皇后區 歧視

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