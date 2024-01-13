我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

現代汽車榮獲公路安全保險協會Top Safety Pick＋殊榮 2024 Elantra和Tucson滿足安全需求獲高度認可

紐約訊
Elantra和Tucson符合更新且更嚴格的耐撞性評估，實現安全需求的承諾。
Elantra和Tucson符合更新且更嚴格的耐撞性評估，實現安全需求的承諾。

現代汽車的2024年Elantra和Tucson分別獲得了由公路安全保險協會（IIHS）所頒發的Top Safety Pick＋（TSP＋）評價，這是IIHS的最高殊榮。這兩款車型因滿足了IIHS最新且最嚴格的耐撞性評估標準，並且備有在日夜保護行人的前方防碰撞系統，而獲得了IIHS的認可。這項最新的成就加強了現代汽車對IIHS更先進的駕駛人和行人安全要求的承諾。

現代汽車公司全球首席安全官Brian Latouf表示：「這對我們最近更新的Elantra轎車和Tucson緊湊型休旅車型，兩款銷售量最高的車型，是一個絕好的消息。我們將改進車輛的安全工程作為首要任務，以滿足IIHS最近制定的更嚴格的TSP+測試要求。我們感到極為自豪的是，現代汽車現今擁有五輛TSP＋評級的車款（2023 Palisade、2023 IONIQ 6、2024 Tucson、2024 Elantra，和2024 IONIQ 5）以及一輛TSP車款（2023 Sonata／Sonata EV）。」

要獲得2023年Top Safety Pick＋的殊榮，評選車款必須要在駕駛人方前部、乘客方前部，以及更新的側面測試中獲得「良好」的評級，並且必須備有在測試中獲得「進階」或是「優越」的日夜前方防碰撞系統。同時，獲得「可接受」或是「良好」評級的頭燈必須要是所有配置的標準配備。

IIHS表示：「Elantra和Tucson皆配備了標準的前方防碰撞系統，該系統在日間行人測試中獲得了優越評級，在夜間評估中，Tucson獲得了進階評級，Elantra則獲得了優越評級。」

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠（正在喬治亞州開發），以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

Hyundai Motor America

10550 Talbert Avenue

Fountain Valley, CA 92708

www.HyundaiNews.com

www.HyundaiUSA.com

Elantra和Tucson符合更新且更嚴格的耐撞性評估，實現安全需求的承諾。
Elantra和Tucson符合更新且更嚴格的耐撞性評估，實現安全需求的承諾。

Hyundai 休旅 阿拉巴馬州 加州 就業

上一則

呼吸道疾病變體大爆發 太子金牌沖劑與您一起對抗病毒

下一則

紐約花卉中心桃花批發價供應 1月新增週日營業時間早6點至下午2點

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。(張小姐提供)

風暴導致大紐約停電和洪水 本周末將迎第二場風暴

2024-01-10 17:21

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市