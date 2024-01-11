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周柏豪「一起聲沙」美加巡演 1月19日長島UBS會迷

紐約訊

隨著新年的鐘聲，香港著名歌手周柏豪1月19日在紐約啟動「一起聲沙」美加巡演和粉絲見面會，將在整個美加地區引發音樂狂潮，深受期待。

巡演的第一站定於1月19日星期五晚上八點在紐約長島的UBS Arena舉行，隨後將抵達包括加州聖何塞在內的多個城市，與樂迷們分享他的音樂和故事。每一站的演出都預計將吸引成千上萬的觀眾，共同見證這位香港明星的魅力和才華。

周柏豪於2012年度首奪《新城勁爆頒獎禮》「新城勁爆男歌手」。其後於2014年度首奪《叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》「叱吒樂壇男歌手金獎」，為首位得獎的2000年代出道以粵語流行樂為主的男歌手；他也曾獲得《叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》「叱吒樂壇唱作人金獎」，兩度在紅磡體育館舉行個人演唱會。於2019年度憑《讓愛高飛》在《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》首次連奪「最受歡迎男歌星」及「勁歌金曲金獎」，獲得《勁歌金曲頒獎典禮》「最佳演繹男歌星」；以及憑藉與楊千嬅合演劇集《多功能老婆》於《萬千星輝頒獎典禮2019》首次連奪「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視歌曲」。其後周柏豪於2020年度首奪《十大中文金曲頒獎音樂會》「十大中文金曲男歌手獎金獎」。因此，周柏豪於2020年度集齊香港四台的男歌手獎項。在2021年，周柏豪在無線電視音樂選秀節目《聲夢傳奇》擔任紅隊導師。

周柏豪最近在TVB的新劇《旁觀者》中擔綱主角，自播出以來便廣受好評。這部劇不僅展現了周柏豪深厚的演技，也讓觀眾對他的多才多藝有了更深的認識。

周柏豪近年在廣東地區的演唱會同樣取得了空前成功。去年，他在廣東的多場演唱會門票均一售而空，場場爆滿，充分展現了他在樂壇的超凡魅力和廣泛影響力。每一場演出都是對音樂的熱愛和對粉絲的承諾的體現，周柏豪用他的歌聲和熱情，點亮了每一位觀眾的心。

在迎接新年之際，周柏豪的北美巡演不僅是一場音樂盛宴，更是一次文化交流的盛事。它不僅吸引年輕一代的追隨者，也得到了老一代觀眾的認可和支持。周柏豪的音樂跨越了不同的年齡和文化，用他獨特的藝術視角和深情的演繹，觸動人心，傳遞正能量。

對於熱愛周柏豪的粉絲們，周柏豪的演唱會是一個不容錯過的盛宴。演唱會票價分別VIP$358、$288、$238、$198、$168、$128、$88。購票查詢（917）686-0866。演出地點是長島靠近皇后區的UBS Arena。

香港 長島 加州 皇后區

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