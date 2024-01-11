女性紅顏不老的秘密 純天然Sangel紅人歸 調理體內雌激素

純天然Sangel紅人歸膠囊，是從天然草本中提取精華，有效調理體內雌激素，延緩卵巢衰退，能明顯減緩衰老進程。

皮膚紅潤光澤，柔軟細膩，結實而富有彈性，既不粗糙，也不油膩，有光澤感而少皺紋是健康肌膚的標準。然而「歲月不饒人」，隨著年齡增長，卵巢功能逐漸退化，雌激素分泌減少，老化現象逐漸體現，皮膚受到了嚴重的影響，彈性減弱。外觀皮膚顯得乾燥，失去光澤和滋潤感，從而使皮膚鬆弛，皺紋顯現。

19年的口碑鑄就了金牌品質紅人歸，贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲及澳洲 等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數，它成就了女性朋友們紅顏不老的夢想。

女性肌膚出現老化原因是什麼？這是由於人到中年，分泌雌激素的卵巢功能逐漸萎縮和退化，導致雌激素分泌減少，而皮膚是雌激素的重要靶器官之一，雌激素的缺乏，會使婦女皮膚發生明顯的變化。另外皮膚的水分也比年輕人減少，因而中年及老年人皮膚易乾燥。皮膚原有的二三億小汗腺到中年後也逐漸萎縮，分泌減少，影響皮膚的濕度。皮脂腺的分泌趨向減少，也使皮膚失去滋潤，更重要的是人到中年後年齡的增長，皮膚血管收縮，對皮膚各種營養物質的供應均青年時相差甚遠。

雌激素的減少會帶來如此眾多的肌膚問題，那麼，雌激素是怎樣發揮抗皮膚老化作用的呢？首先,通過增加酸性黏多糖和透明質酸保持皮膚濕潤、維持角質層的屏障作用。其次,增加膠原含量,局部或全身應用雌激素可以增加膠原含量維持皮膚厚度。另外雌激素也能增強血管形成。雌激素髮揮作用主要是與雌激素受體結合而實現的。

「戀愛中的女人才美」！為甚麼戀愛竟有如此魔力，能夠令外表最平凡的女人煥發絕色光彩呢？這是由於戀愛中的女人，雌激素分泌增加，在雌激素的作用下，淚腺分泌增加，雙眸受到滋潤，清澈如水；皮膚更加細膩和紅潤，看起來容光煥發。由此能夠看出，雌激素對女性擁有亮麗的容顏起著多麼重要的作用。

人們常說：「女人是水做的」，不如說「女人是雌激素做的」。女性細膩的皮膚、豐滿的軀體、高聳的乳房、特有的曲線等等，無不與雌激素息息相關。能夠保持體內雌激素的分泌平衡，才是解決皮膚粗糙老化現象的根本所在，營養和活化卵巢，改善卵巢微循環，使卵巢有充足的營養和水分的供應，卵巢才能定期的排出卵泡，分泌雌激素，而雌激素的作用器官—皮膚，得到了雌激素的充分支持，從而使臉上的暗斑減輕或消失，皮膚細膩，有光澤，皺紋減少，人自然就顯得年輕有魅力了。

全球著名品牌純天然Sangel紅人歸膠囊，是從天然草本中提取精華，不含荷爾蒙，沒有副作用，更重要的是能夠營養和活化卵巢，改善卵巢微循環，全面調節女性內分泌，使雌激素水準恢復到理想的狀態，使許多中年後的女性不再受肌膚老化問題的困擾，恢復女性青春美麗，而且還能夠補益肝腎，健脾胃養心神，同時促進身體各器官的血液循環，提高機體的免疫能力。如有任何問題請打專家免費諮詢電話﹕1-888-518-7778或上網瞭解www.vikerm.com