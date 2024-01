紐約愛樂明星鋼琴家演奏會「自創系列」套票 1至6月任選購三場享9折

紐約愛樂本樂季即將登臺的明星鋼琴家們

踏入2024年了,你有沒有新的展望或規劃呢?對於喜歡古典音樂的朋友,身處紐約的一大福利便是舞臺上眾星雲集,每年都有各路大師接連登場。挑剔而熱情洋溢的紐約觀眾與高品質的藝術現場相互成就,不經意間可能就留下了一段樂史佳話,現場的觀眾則是第一見證人。

紐約愛樂樂團以及其常駐的大衛.葛芬廳(David Geffen Hall)就是觀看到那些精彩演出最重要的平臺之一。要從9月到次年6月的常規演出中選出三場或更多想要觀看的場次簡直輕而易舉,不少樂迷經過多年積累發現了提前購買訂閱套票的好處,因為不僅有折扣,萬一到時候去不了了,還可以免費換場次,提前購買也沒有後顧之憂了。

紐約愛樂本樂季即將登臺的明星鋼琴家們的演出檔期如﹕

★ Noseda Conducts Mahler and Mozart feat. Golda Schultz(1月31日至2月3日)

法蘭西斯科·皮蒙泰西 (Francesco Piemontesi)將首次亮相紐約愛樂樂團樂季。這位八零後瑞士鋼琴家憑藉陶瓷般迷人的音色,近年對莫札特和早期浪漫派作品的詮釋而備受樂壇讚賞,被《泰唔士報》評為「有趣、自信、智性」。這場演出他將帶來莫札特優美的《第25號鋼琴協奏曲》。女高音果爾達·舒爾茨(Golda Schultz)在紐約愛樂樂團的首演曾被《紐約時報 》譽為「完美」和「精湛」,她此次將以莫札特的音樂會詠歎調和馬勒《第四交響曲》結束時對天堂的召喚再次回歸。

★ Bruce Liu, Rachmaninoff, and Dvorak (2月15至17日)

作為2021年蕭邦國際比賽的冠軍、「非典型」華裔鋼琴新星─劉曉禹(Bruce Liu)持續獲得世界的關注。他在紐約愛樂樂團首次亮相,將演奏拉赫瑪尼諾夫的《帕格尼尼主題狂想曲》,一起來見識這位鋼琴獨奏家的精彩詮釋。音樂會下半場德沃夏克那暴風雨般的《第七交響曲》同樣令人期待,雖不如「自新大陸」那般廣為人知,卻在許多音樂評論家看來是作曲家最傑出的交響曲。

★ Emanuel Ax, Hillborg, and Rachmaninoff(2月22至24日)

鋼琴巨擘伊曼紐爾.艾克斯(Emanuel Ax)在不少華人 樂迷的眼中,常與他的室內樂搭檔、大提琴家馬友友聯繫在一起。作為獨奏鋼琴家,他亦建樹不凡,活躍在紐約的舞臺已超過半個世紀。這次他將帶來的是一部鋼琴協奏曲新作的紐約首演。節目中還包括西貝柳斯描述芬蘭人民爭取獨立鬥爭的音詩和充滿俄羅斯舞曲節奏的拉赫瑪尼諾夫第三交響曲。

★ Alice Sara Ott Performs Ravel(4月4至6日)

愛麗絲·紗良·奧特(Alice Sara Ott)因為不穿高跟鞋而喜歡赤足上臺彈奏,被中國網友親切地稱為「赤腳天使 」。她已與世界最頂尖的指揮和樂團合作過,這次首次亮相紐約愛樂將帶來拉威爾受爵士樂 影響而作的華麗的《G 大調鋼琴協奏曲》。同為紐約愛樂首秀的卡琳娜.卡內拉基斯(Karina Canellakis)領銜,以韋伯恩的極其簡潔但令人難以忘懷的《六首管弦樂曲》開始。理查·施特勞斯和斯克里亞賓的兩首詩一般的樂曲或沉思、或狂歡,將令人回味無窮。

★ Igor Levit and Stars of the NY Phil(5月30日至6月1日)

享譽樂壇的鋼琴才子伊戈爾·萊維特(Igor Levit)是克利夫蘭管弦樂團、萊比錫布商大廈管弦樂團、阿姆斯特丹皇家 音樂廳管弦樂團和維也納愛樂樂團等世界領先樂團的常客,2021年起為琉森音樂節策劃一個全新的鋼琴藝術節。此次他將與紐約愛樂樂團的小號首席一起帶來肖斯塔科維奇的鋼琴和小號協奏曲。23-24樂季尾聲之際,紐約愛樂樂團的音樂家們將成為音樂會的焦點。樂隊首席黃欣(Frank Huang)、樂隊副首席綺麗兒·斯泰普斯(Sheryl Staples)、中提琴首席辛西婭·菲爾普斯(Cynthia Phelps)、大提琴首席卡特·布雷(Carter Brey)和小號首席克里斯多夫·馬丁(Christopher Martin)將先後來到台前獨奏的位置,和音樂總監梵志登 (Jaap van Zweden)攜手完成一場狂歡。紐約愛樂樂團「自創系列」套票(Create Your Own Series)只要同時選擇至少三場不同的演奏會,就可以解鎖享受到作為subscriber的各種尊貴服務,包括折扣和無限換票。

