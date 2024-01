01月09日(週二):

● New Day Soiree: New Year, Headshots and workshops!

Shopify 新年晚會(線下)

01月09日(週二)中午12點至晚上8點

主辦: Shopify NY

https://shorturl.at/mruEH

● Investing In Stocks: The Basics

紐約市 立圖書館 - 股票投資 :基礎知識(線下)

01月09日(週二)下午3點至4點

主辦:Stavros Niarchos Foundation Library

https://shorturl.at/imqR8

01月10日(週三):

● Chinese Traditional Painting

紐約市立圖書館 - 國畫(線下)

01月10日(週三)上午10點至11點

主辦:Chatham Square Library

https://rb.gy/vq2ryv

● Paint Studio

紐約市立公園 - 油漆工作室(線下)

01月10日(週三)上午11點至中午12點

主辦: NYC Parks

https://shorturl.at/dlqO3

01月11日(週四):

● TedEdTalks: Civics

紐約市立圖書館- TedEdTalks:公民學(線上)

01月11日(週四)下午3點至3點45分

主辦:Harry Belafonte 115th Street Library

https://rb.gy/v7toxd

01月12日(週五):

● Adult Board and Card Games

紐約市立圖書館 - 成人麻將和桌遊(線下)

01月12日(週五)上午10點至中午12點

主辦:Riverside Library

https://rb.gy/3g3lom

01月13日(週六):

● Sunset Hike

紐約市立圖書館 - 日落遠行(線下)

01月13日(週六)下午3點30分至5點

主辦:NYC Parks Urban Parks Rangers

https://shorturl.at/mvyR4