按摩一番 TheMassageChair.com 聖誕佳節 名牌按摩椅的年底大促銷

廿餘載專注北美按摩椅市場的按摩一番（TheMassageChair.com）藉聖誕佳節，為您奉上名牌按摩椅的年底大促銷。購物季名牌按摩椅清倉特惠正在火爆進行中，美國Human Touch、日本 富士Synca Wellness、JPMedics、Osaki等知名品牌按摩椅，清貨大折扣，低至$2499，讓您以更實惠的價格帶回舒適健康，把握良機致電熱線（646）820-2228專業顧問隨時為您解答。

聖誕年底大促亮點：現有按摩椅低至$2499，包括以下現貨。

Human Touch Certus按摩椅：經典之選，特色包括11種自動按摩程式、3D機芯、獨特SL導軌、穴位掃描、全身拉伸、零重力功能、背部小腿加熱，更搭配高品質Altec Lansing藍牙音響。現場試用，舒適按摩感受盡在指尖。

Super Novo按摩椅：頂級享受，內置38種自動程式、4D機芯，全身氣囊按摩，腰部足底小腿加熱，超長SL型導軌，全身拉伸，零重力功能。Alexa聲控功能，擁有自己的專屬虛擬治療師。現場親身感受超先進按摩技術。

Synca Wellness JP3000 5D AI按摩椅：日本工藝，全面、訂製的按摩體驗，集成人工智慧、雙揉捏球和無刷電機，提供更高的控制精度、更快的回應時間。多種按摩技術、伸展功能表和熱療功能。五年零件及人工保修，送貨上門。

JPMedics KaZe按摩椅：限時促銷，4D仿人手按摩、16個自動按摩程式、足部和腳底滾輪按摩、局部重點按摩、熱療等功能，精確身體掃描，高級藍牙音響，多種照明模式的色光療法 2.0。兼顧舒適和時尚。

Osaki Pro Admiral按摩椅：年底特惠，先進的3D按摩機芯，5個級別的3D強度控制，自動人體掃描、L軌道按摩、零重力模式、16種自動按摩程式、腰部加熱、全身氣囊按摩、藍牙音響等功能。超高性價比！

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡 、支票 付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠；此外，「按摩一番」已開通跨境支付系統，接受微信 支付(WechatPay)，支付寶 (Alipay)和銀聯支付(UnionPay)，方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

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