瑪摩利醫療系統向布碌崙致以愛的信函 「我的布碌崙。我的照護。」（My Bklyn. My Care.）

瑪摩利醫療系統(Maimonides Health)，布碌崙 最大的醫療體系，正在與創意和媒體機構合作夥伴+納皮爾(Partners + Napier)合作，推出「我的布碌崙。我的照護。」（My Bklyn. My Care.）一個整合計劃，鞏固了瑪摩利斯作為最了解布碌崙的醫療體系的地位，突顯了它在社區中的深厚根基、高質量和可及的照護，以及對多元社區的欣賞和共同自豪的態度。

瑪摩利醫療系統總裁兼首席執行官吉布斯(Kenneth D. Gibbs)表示﹕「瑪摩利斯自1911年以來一直是布碌崙社區的支柱，這項工作是我們對布碌崙的情書。我們非常自豪能夠提供與全國最佳相媲美的臨床專長，並且我們的員工深知並關心他們所服務的社區。通過這項工作，我們展示了我們的臨床卓越性，這是通過提供照護的真正提供者和實際設施來實現的。我們想表明照護布碌崙的最佳方式是愛護布碌崙，這就是我們每天所做的事情。」

布碌崙是美國最多樣化的社區之一，居民使用200多種語言，50%以上的居民在家中使用英語以外的語言（Brooklyn.org）。受眾研究顯示，儘管各個社區在文化上有所不同，但有一種令人能感受到的自豪感使他們團結在一起。 「我的布碌崙。我的照護。」突出了布碌崙社區的驚人多樣性和對布碌崙的共同理解，提醒人們瑪摩利斯的傑出癌症 中心以及其位於灣脊的新急診部，同時也指出他們在Midwood最好的熟食店方面的專業知識，以及他們的醫生和護士也是布碌崙居民。

為了覆蓋整個布碌崙社區，同時優先考慮關鍵群體，媒體策略專注於廣泛覆蓋的渠道，如電視、流媒體音頻、社交媒體以及主要的可步行社區中的戶外廣告，同時在阿拉伯、亞裔 美國、非裔和加勒比、西班牙裔、猶太 和俄羅斯社區中使用更具文化特色的印刷品和廣播廣告。

「我們為這項工作感到自豪，因為它不僅關乎醫療，更關乎社區，」合作夥伴 + 納皮爾的首席創意官羅伯·科特坎普稱﹕「我們不再遵循該類別的過度製作標準，而是更傾向於展示瑪摩利斯真實的人，真正的布碌崙居民，他們最了解這個社區。因為正是這些人、他們的背景和他們對布碌崙的自豪感使瑪摩利斯的護理變得非常特別。」

瑪摩利醫療系統是布碌崙最大的醫療系統，通過該體系的3家醫院、2,000多名醫師以及80多個社區診所和門診中心，每年為超過35萬名患者提供服務。該體系的核心是瑪摩利醫療中心（Maimonides Medical Center），是全國最大的獨立教學醫院之一，擁有多個專業領域的卓越中心。還包括瑪摩利Midwood社區醫院（前紐約社區醫院），一家擁有130張成人內外科病床的醫院，以及瑪摩利兒童醫院，布碌崙唯一的兒童醫院和唯一的兒科外傷中心。瑪摩利的臨床項目在患者結果方面在全國名列前茅，包括其心臟和血管研究所、神經科學研究所、骨科 中心和癌症中心。瑪摩利是Northwell Health的附屬機構，也是SUNY Downstate College of Medicine的主要臨床培訓地點。請瀏覽網頁:maimo.org瞭解更多相關資訊。

合作夥伴+納皮爾（partnersandnapier.com）是一家提供全方位創意和媒體服務的機構，幫助品牌在人們、企業和文化中留下印記。該機構被Effie Worldwide評為北美地區最有效的機構之一，專門從事健康、消費者食品和飲料、餐廳、飲料酒精以及B2B領域，自豪地為客戶提供服務，如康斯特雷勒品牌（Constellation Brands）、MDLIVE、Highmark Health、Delta Vacations、Wegmans、包氏洛姆（Bausch + Lomb）和施羅士（Xerox）。該機構是Project Worldwide的一部分，這是一個獨立的全球網絡機構。