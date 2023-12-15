海倫紋繡工作室 讓妳在聖誕派對中閃亮亮

聖誕節快到囉 參加聖誕party，不再擔心眉毛畫不好壞了好心情。讓自己變美，給自己一個聖誕禮物吧！

法拉盛 紋繡美容專家海倫老師，擁有30年的豐富經驗，以精巧手藝、真誠做事，讓客戶得到專業、全面、技術、藝術的紋繡服務。眼部即代表了一個人的精神面貌，海倫老師說，臉部眉毛和眼線妝扮得宜，讓妳在即將到來的聖誕新年派對中閃亮亮。

海倫表示，很多女生在紋眉之前都會有顧慮和疑問，擔心會不會顏色過重或留色不好。其實健康的膚質是留色的關鍵，所以敏感肌和油皮的民眾，最好在紋眉前一周開始認真護膚、好好護理。皮膚是由內至外進行新陳代謝的，經過28天的代謝，紋眉的顏色會從底層返到表層，這其中可能會有顏色變濃、不均等情況出現，這是顏色與皮膚結合過程中的正常現象，所以這也是為什麼好的紋繡師會在四周後做一次補色(touch up)來保證顏色自然均勻且長久留存。

紋眉後的恢復期大概是一周時間，不同膚質或不同體質可能會略有差異；這段時間你將經歷：眉色變濃→掉皮屑→最終紋眉效果。

第一天，在操作結束後，眉部有會微微的灼辣感，眉周小面積皮膚會呈現或紅或白的膚色，基本都屬於正常現象，儘量避免用手觸摸。

第二天，眉色開始稍微變濃，這是色料與空氣氧化的正常現象，不要擔心。

第三天，皮膚產生的微紅慢慢散退，皮膚癒合過程中會伴有癢感，這是皮膚在修復的過程。

第四天，眉周如頭皮屑般薄薄的小痂皮開始慢慢脫落，眉毛慢慢呈現出最後的顏色。

第五天，脫落小痂皮的地方留有淡淡的顏色，留色過淡不要著急，返色期過後留色才會穩定下來。

第六天，大部分痂皮脫落，眉形和留色大致呈現出來。

第七天，痂皮幾乎全部脫落，眉形和留色基本定型。經過四周的修復返色，紋繡師的一次補色會調整眉型及留色缺陷，讓眉毛更自然持久。線條眉會如原生眉一般栩栩如生，遠觀不辨真假；霧眉則如淡淡掃了眉粉一樣，清新自然。

海倫紋繡擁有獨特的real tint技術，皮損非常小，操作當天就可以洗澡洗臉；一周的恢復期間避免肥皂水接觸眉毛，就可以到達完美留色。瞭解自己的需求、選擇適合的操作項目是非常重要的，歡迎洽詢海倫紋繡工作室，地址：37-07 Main St., Flushing，預約電話：646-400-3881。