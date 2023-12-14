史帝文律師樓持有紐約及新澤西州執照，40年的專業經驗，2015-2022年被評選為北美頂尖律師(前排史帝文律師(左)、華裔張向榮律師(右)及華裔專業團隊）。

史帝文律師樓精辦各種意外及醫療事故案件，經驗豐富，策略周詳，為你爭取最高權益。該律師樓強調，工作場所安全是僱傭條例問題的核心：從基本要求和安全標準到如果有人受傷的問責制，法律都有保護工作人員非常具體詳盡機制，打工一族不可不正視詳察。

該律師樓提示，日常生活中，大多數人都沒有考慮到在工作場所受傷怎樣處理？更多人只會擔心迫在眉睫的任務完成期限、董事會報告或生產配額，而不是你工作地點的輻射水平是否安全?然而，工作場所安全是僱傭條例問題的核心，關乎個人切身權益，不宜輕忽。該律師樓又說，工作場所安全由「職業安全與健康法案」 (OSHA) 監管，該法案適用於從事商貿的私人僱主，要求僱主建造一個「未受危害」的工作場所，並保存傷、病及死亡紀錄。僱員人數不超過10人的公司可以豁免一些要求。這些公司不必保留某些紀錄，並且可以免除某些類型的處罰和執法行動；但是，他們仍然需要提供安全的工作場所並遵守安全標準。

如果你在工作場所受傷，你可能會提出兩項索賠，一是工人賠償金，另一是第三方賠償，假若第三方可能要對你的傷害負責。當然，即使你的僱主遵守所有規定和做足安全措施，確保員工安全，但事故和傷害仍可能發生。在這些情況下，State Workers' Compensation Laws就會負責員工的醫療費用和長期的財務需求。在Workers' Compensation Laws之下，僱員不需證明這些傷害是由於僱主的疏忽造成的，即使是員工自己疏忽或同事造成的傷害，員工也會得到賠償。這些法例對員工一旦在工作場所受到傷害，其僱主所需承擔的責任有嚴格規定。

如果你在工作場所受到傷害，你可以對造成你受傷的第三方提出訴訟，例如你受傷的建築物持有人或者承包商，又如果你是建築地盤的工作人員。有一點非常重要的是，當你在工作場所受傷時，謹記聯繫你的律師以保護你的權利，並代表你出面訴訟。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西州 執照，40年專業經驗，2015 - 2022年被評選為北美頂尖律師，精辦疏忽事故、意外事故、醫療事故、意外致死等訴訟，成功為華人爭取高額賠償。該律師樓專業及仔細分析每單個案，深受肯定。史帝文專業團隊精通多國語言及方言，包括英語、國語、廣東話、臺語及台山話等，提供免費諮詢及歡迎預約面談，曼哈頓 辦事處地址：百老匯 大道1261號1100室，預約電話：212-481-5275，布碌崙 及法拉盛 辦事處，預約電話：718-423-0448。