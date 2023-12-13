金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享 美政府大力打擊醫保詐騙

近年來，美國的醫療欺詐案屢見不鮮。不法分子常用的手法包括非法獲得病人的病例和個人信息，然後不斷地以病人的名義偽造開藥和就診記錄套取保險 金。還有的藥劑師另辟蹊徑，賄賂養老院 的護士，把老人們吃剩下的藥收集起來，重新包裝出售。

這些犯罪分子主要是針對65歲以上的患者。因為這些患者的醫療費用很大程度是由政府來報銷，患者本人對這醫療行為產生的費用不是太在意，而聯邦政府在處理報銷的程序中，因為比較復雜，往往疏忽大意。

美國的醫療管理體系自身存在著漏洞，這給不法分子可乘之機。在法律約束方面，是非常寬松的醫療體制。2010年，奧巴馬開始進行醫療改革，改革實際上也是一種殺富濟貧的具體做法。160多年來第一次有了這樣一個法案，對美國來說，應該是一件好事。但往往會被醫療界、包括醫院、藥廠，甚至保險業給予輕吞。

典型的Medicare詐欺 類型大致如下：

1.幽靈計費：醫療衛生提供者對不必要的醫療照顧或從未做過的醫療照顧、不必要的醫學測試或從未做過的測試、不必要的醫療器械、或標明為新，但實際上是使用過的器械，向Medicare申請理賠。

2.患者帳單：參與詐騙的患者提供其Medicare證件號碼以換取費用回扣。服務提供者開出各式原因向Medicare申請理賠，並且囑咐患者，要他們承認接受過服務。

3.升碼伎倆和分拆服務：假造患者需要更高代碼的醫療照顧，膨脹帳單金額。或者把費用比較低的一組醫療照護分拆成幾份不同的，以便申請更高的理賠費用。

根據《聯邦量刑指南》的規定，被裁定因Medicare詐欺而定罪的被告將遭受嚴厲的處罰，並被撤銷參與美國衛生與公共服務部計劃的資格。判刑的輕重取決於詐欺的金額大小。被告可能會面臨漫長的入獄時間、罰款、和賠償。如果是非美國公民，還可能面臨被驅逐出境。

此外，有些診所或藥房工作人員事實上也是受害者，他們幫診所老板打工，被診所老板強迫簽署各類文件，而在不知情的情況下，診所老板利用他們的名字跟政府拿錢。最後診所老板通過欺詐騙取了政府巨額保金，而這些醫護人員卻每個月只能拿著微薄的薪水，最終卻也淪落為了罪犯。如果您是處於這種情況，那麽一定要找律師幫忙討回公道。

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