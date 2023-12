12月05日(週二):

● 法拉盛 角聲福音廣場

「免費辦理紐約市民卡 」活動(線下)

12月05日(週二)上午9點至12點

主辦: 紐約角聲

https://bit.ly/3QE1Qr5

12月06日(週三):

● The Four Elements of Leigh Li-Yun Wen

「鄭麗雲的四大元素」作品個展(線下)

12月06日(週三)至12月31日

主辦: Fremin Gallery

https://bit.ly/47VMqEh

12月07日(週四):

● MOCA Free First Admission Thursdays

美國華人博物館 免費參觀日(線下)

12月07日(週四)上午11點至晚上9點

主辦:MOCA

https://bit.ly/3Pu5WQM

12月08日(週五):

● FREE Taichi Kungfu Fan w. Sunny

太極功夫扇免費課程(線下)

12月08日(週五)下午3點15至4點15

主辦: 啟揚文化中心

https://bit.ly/3t2tc0M

● Housing Workshop-Eviction Processes 1

住房研討會-驅逐程序1(線上)

12月08日(週五)下午4點至5點

主辦: 亞平會

https://bit.ly/3Glhj9k

12月09日(週六):

● Queens Farm Holiday Market

皇后農場假日集市(線下)

12月09日(週六)上午10點至下午5點

主辦:Queens County Farm Museum

https://bit.ly/3N89fwi

12月10日(週日):

● Fifth Avenue Open Streets

假日季開放街道-第五大道(線下)

12月10日(週日)中午12點至下午6點

主辦:紐約市政府

https://bit.ly/3t3CDNt