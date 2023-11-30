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施坦威鋼琴年末假日限時特惠 全線漲價前購琴立省數千元

紐約訊
施坦威鋼琴（Steinway & Sons Piano）的節日特惠，讓夢想之琴觸手可及。
施坦威鋼琴（Steinway & Sons Piano）的節日特惠，讓夢想之琴觸手可及。

節日氛圍最濃厚的十二月來臨，您是否仍在為家人的節日禮物而絞盡腦汁，又或者是為如何犒勞自己下足功夫做功課？施坦威鋼琴（Steinway & Sons Piano）的節日特惠，讓夢想之琴觸手可及，為您省下數千乃至上萬美金，正是您挑選禮物的最好機會。自12月1日起至12月31日期間，施坦威鋼琴2024年全線漲價前最後優惠，並提供零利率分期付款至2025，立省數千乃至上萬元！

工欲善其事，必先利其器。每位學習鋼琴之人在一次又一次練習中提升自己，而一臺好的鋼琴能清晰地傳達所有的細節—讓好的藝術表現能夠完美呈現，讓不足之處亦能清楚傳達有助改進。聽得到回饋的好琴於彈琴之人而言是良師益友，對於聽覺敏銳的琴童而言，施坦威鋼琴正是讓進步事半功倍的「利器」。

為了達到絕佳動態表現，每一架施坦威鋼琴的製作工序都極為考究，多達12,000個零件皆嚴選良材—優越張力的錫特卡雲杉用作音板，防滑、精細打磨的黑檀木做黑鍵頂，硬質的楓木做暗梢…經過長達兩年的原料預處理後，還需耗上經驗豐富的製琴師一年的時間，堅持延續百年的手工製作工藝，才能生產出一臺施坦威鋼琴。正因如此，施坦威鋼琴擁有極致音量和音色變化的敏感度、極佳的藝術表現力，使其成為“鋼琴之王”，成為世界頂尖鋼琴家與交響樂團的首選用琴。

施坦威鋼琴不僅是所有彈琴之人的夢想，是讓親友相聚的契機，是藏家心中精緻完美的藝術品，更是代表一種追求美好生活的態度。她不因年月而黯淡，無論是外在、內在的價值，都經得起時間的考驗，是長期的投資，不會有「平替」。

毋需擔心買得太早，2024年起施坦威鋼琴全線漲價，現在就是購琴最好的時刻。自12月1日起至12月31日期間，購買全新鋼琴現貨，包括施坦威鋼琴、施坦威設計的波士頓、艾塞克斯鋼琴，可享受零利率分期付款至2025年。

從施坦威原廠展示廳直接購買施坦威鋼琴還將享有施坦威的承諾：十年內，如果您打算將購買的艾塞克斯鋼琴、波士頓鋼琴升級為一臺全新、價格更高的施坦威三角鋼琴，您可以用該鋼琴當初購買的原價進行抵扣。詳細可諮詢各州施坦威鋼琴顧問，前提是鋼琴狀況良好，除合理磨損外不需要進行大規模修整。

敬請把握時機享受施坦威鋼琴2024全線漲價前最後優惠，看琴需提前預約，從速瀏覽www.steinway.com/holiday-wj官網預約試琴選購。紐約施坦威旗艦店地址：1133 Avenue of the Americas，New York, NY 10036；新澤西施坦威原廠展示廳地址：455 Route 17 South, Paramus, NJ 07652。

施坦威鋼琴（Steinway & Sons Piano）的節日特惠，讓夢想之琴觸...
施坦威鋼琴（Steinway & Sons Piano）的節日特惠，讓夢想之琴觸手可及。

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