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傑出補習班 2024春季班招生中 貝賽分校 加開課後輔導 可到校接

紐約訊

升學率極高的「傑出補習班」春季班招生中,課程包括專門提供2至12年級學生優質的考試預備課程，秋季班包括:小學英文數學STATEWIDE加強班；中學英文數學STATEWIDE加強班；三大特殊高中SHSAT;高中PSAT， SAT；杭特天才初中 HUNTER； ESL新移民班；寫作班writing等。貝賽分校特別提供課後輔導, 可到校接並供應下午點心；

該校所有課程都由傑出補習班擁有數十年教學經驗的老師們悉心準備，綜合性強、條理清楚，能有效提升學生們的成績。SAT/新SAT/PSAT強化班專門為9年級以上學生設計，有十多年成功經驗；該班以新SAT為標準，有模擬考試及實戰練習。英文課講授詞彙語法、批判性閱讀與作文練習，系統實用突破難點。數學著重強化練習，傳授解題技巧，提供準確度及速度訓練，並以滿分為目標。

在過去20年裡，不少上過該校SAT課的學生都在正式考試中都取得了優異成績，每年被哈佛、耶魯、哥倫比亞、康乃爾等名校錄取的學生不在少數。2-8年級數學、英文、閱讀寫作加強班課程，有相應年級學校課程的全部內容，英文覆蓋範圍包括作文、字彙、閱讀練習等；教學材料均為綜合型，比一般公立學校相應的年級平均高半年到一年半。

傑出補習班所有老師均有教師執照，在公立或私立學校任教，擁有豐富的教學經驗，在教學上不僅可以彌補學校練習的不足，同時也能提高學生分析問題和解決問題的能力。

歡迎家長攜子女們前往就近各分校洽詢，貝賽地址：214-25 42 Ave, 2FL（近Bell Blvd貝賽火車站），電話：646-616-0751；646-616-0753。

法拉盛校址：37-20 Prince St., #4B, Flushing，電話：718-961-1816；華埠分校地址：98 Mott St., 4FL, NY，電話：212-219-1860。

SAT 升學 華埠 法拉盛 耶魯

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