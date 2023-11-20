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CMP人力中心與偉生冷暖合辦 HVAC暖通空調職業講座

紐約訊
CMP人力中心與偉生冷暖合辦HVAC暖通空調職業講座宣傳海報。
CMP人力中心與偉生冷暖合辦HVAC暖通空調職業講座宣傳海報。

HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning)代表暖氣、通風和空調，涵蓋對室內舒適度和空氣品質的各種服務。CMP人力中心將於12月7日(星期四)下午2點至3點在華埠企士提街55號2樓人力中心總部舉辦HVAC暖通空調職業講座，對於有興趣從事 HVAC行業或是想在HVAC領域精進的朋友都將是一次寶貴的學習機會，歡迎把握時機盡速查詢報名。

HVAC職業講座上，人力中心的HVAC雇主合作夥伴偉生冷暖氣公司( S & W Wilson Inc.)將分享如暖通空調技術人員的工作內容，完成暖通空調技術員課程的所需時長和要求，EPA認證測試準備，收入潛力及工作機會與職涯發展機會等豐富內容,幫助參與者瞭解 HVAC 職業生涯的各個方面。

HVAC暖通空調職業講座將採用粵語和英語進行，以滿足不同參與者的需求。時間為12月7日（星期四）下午2點至3點，地點在CMP人力中心辦公室(55 Chrystie St., 2nd FL, New York, NY 10002)，報名請上網鏈接https://form.jotform.com/jobscmp55/12723-hvac預約，瞭解更多資訊，請聯繫Jasmine [email protected] 或 Yasnil [email protected]

人力中心成立於1972年，51年來致力於為紐約移民低收入群體提供就業諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務,以協助社區民眾自我增值並實現經濟上的自給自足。瞭解更多請訪問: www.cmpny.org

低收入 華埠 就業 移民

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