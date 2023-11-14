英文過橋班為新移民子弟搭橋學英文 跟上程度 精進課業 考上名校高中大學

位於法拉盛圖書館後方的成龍補習班。

許多新移民 子弟來到美國後，雖然數理程度極高，但受限於語言，無法在新的環境中展開學習，施展數理優勢。有鑒於此，成龍補習班開辦新移民子弟「英文過橋班」ELL課程，實體上課，報名上課還可獲贈數學課，一旦英文跟上程度，可以馬上轉讀英文正規班，開始上該校其他課程。春季班將於明年1月8日開課， 現在報名可享優惠，詳細課程內容請致電諮詢。

成龍補習班的英文過橋班，聘請精通中、英語的專業雙語教師，以一聽就懂的英語教課，每周一三五上課，每次一個半小時。課堂上，每位同學開口與老師跟讀，熟練發音。一旦跟上程度，就可轉到英文正規班及SAT 英文班，繼續研習各類進階課程。報名上英文過橋班的學生，一律獲贈數學課，11年級學生，還可以另外免費上SAT數學課，如此雙管齊下，不耽誤考SAT高分的時程。

校長王天民老師表示，自從十多年前該校在社區裡首辦移民子弟「英文過橋班」ELL課程以來，幫助了許多初來乍到的新移民子弟克服語言上的障礙，順利融入在美國學校的環境。尤其是在初中階段才來美國的新移民子弟，有許多美國小學階段就已學到的基礎英語，比如：拼字、句型分析、動詞時式、被動語態、虛擬語氣、分詞、副詞、文章結構等主題，永遠錯過了，中學大學再也學不到，過橋班課程涵括了這些基礎英語所有的主題。課程自開辦以來，每年都有藉由該課程步入學習正軌，考取藤校及頂尖名校高中及大學的學生。

今年考上前美國第一夫人希拉蕊及前中華民國 第一夫人宋美齡的母校─衛斯理學院(Wellesley College)的綺琦，七年級時才從中國來到美國。在美國展開學的同時，報名過橋班課程，英文程度跟上後，一直在成龍補習班進修數學、英文閱讀及寫作課程。今年，綺琦以優越的GPA成績及SAT高分，考上了頂尖名校。還有更多來美國不到一年，藉由過橋班的幫助，考上特殊高中。

「英文過橋班」ELL課程，依程度分班，循序漸進方式授課，爭取在最短時間內將學生英文帶上平均水平。秋季班現正上課中，直到12月15日結束。春季班將於明年1月8日開課，現在報名皆享有優惠。不論來美時的英文程度或年級，上過橋班後，照樣考上好的高中、進頂尖大學，在美國出人頭地。

除了入門的新移民「英文過橋班」ELL課之外，成龍補習班另外還有「寫作專精班」及針對州考和SAT閱讀的各類課程，歡迎致電諮詢。成龍補習班，電話：917-640-6918；地址：法拉盛 凱辛娜大道41-60號(法拉盛圖書館後方)，布碌崙 8大道60街829號。有關成龍補習班所有課程詳細信息，請瀏覽該校官網：meprepny.com。