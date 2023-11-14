英文過橋班為新移民子弟搭橋學英文 跟上程度 精進課業 考上名校高中大學
許多新移民子弟來到美國後，雖然數理程度極高，但受限於語言，無法在新的環境中展開學習，施展數理優勢。有鑒於此，成龍補習班開辦新移民子弟「英文過橋班」ELL課程，實體上課，報名上課還可獲贈數學課，一旦英文跟上程度，可以馬上轉讀英文正規班，開始上該校其他課程。春季班將於明年1月8日開課， 現在報名可享優惠，詳細課程內容請致電諮詢。
成龍補習班的英文過橋班，聘請精通中、英語的專業雙語教師，以一聽就懂的英語教課，每周一三五上課，每次一個半小時。課堂上，每位同學開口與老師跟讀，熟練發音。一旦跟上程度，就可轉到英文正規班及SAT英文班，繼續研習各類進階課程。報名上英文過橋班的學生，一律獲贈數學課，11年級學生，還可以另外免費上SAT數學課，如此雙管齊下，不耽誤考SAT高分的時程。
校長王天民老師表示，自從十多年前該校在社區裡首辦移民子弟「英文過橋班」ELL課程以來，幫助了許多初來乍到的新移民子弟克服語言上的障礙，順利融入在美國學校的環境。尤其是在初中階段才來美國的新移民子弟，有許多美國小學階段就已學到的基礎英語，比如：拼字、句型分析、動詞時式、被動語態、虛擬語氣、分詞、副詞、文章結構等主題，永遠錯過了，中學大學再也學不到，過橋班課程涵括了這些基礎英語所有的主題。課程自開辦以來，每年都有藉由該課程步入學習正軌，考取藤校及頂尖名校高中及大學的學生。
今年考上前美國第一夫人希拉蕊及前中華民國第一夫人宋美齡的母校─衛斯理學院(Wellesley College)的綺琦，七年級時才從中國來到美國。在美國展開學的同時，報名過橋班課程，英文程度跟上後，一直在成龍補習班進修數學、英文閱讀及寫作課程。今年，綺琦以優越的GPA成績及SAT高分，考上了頂尖名校。還有更多來美國不到一年，藉由過橋班的幫助，考上特殊高中。
「英文過橋班」ELL課程，依程度分班，循序漸進方式授課，爭取在最短時間內將學生英文帶上平均水平。秋季班現正上課中，直到12月15日結束。春季班將於明年1月8日開課，現在報名皆享有優惠。不論來美時的英文程度或年級，上過橋班後，照樣考上好的高中、進頂尖大學，在美國出人頭地。
除了入門的新移民「英文過橋班」ELL課之外，成龍補習班另外還有「寫作專精班」及針對州考和SAT閱讀的各類課程，歡迎致電諮詢。成龍補習班，電話：917-640-6918；地址：法拉盛凱辛娜大道41-60號(法拉盛圖書館後方)，布碌崙8大道60街829號。有關成龍補習班所有課程詳細信息，請瀏覽該校官網：meprepny.com。
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