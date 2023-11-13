掌握醫療保險年度選擇的關鍵要素　2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會給您詳細資訊

2024紅藍卡 開放投保期（Annual Enrollment Period，簡稱AEP）介紹會日前在法拉盛 舉辦，眾多退休 及近退休人士參加這一由世界日報主辦、第一保健贊助的活動，聆聽社安局前社區聯絡員黃玉霞提供的詳細資訊，瞭解如何善用AEP這一年一度的機會，在紅藍卡傳統計劃和優勢計劃之間做出選擇最適合自己狀況的選擇。以下帶您瞭解什麼是紅藍卡開放投保期。

1. 什麼是紅藍卡開放投保期？

• 每年的10月15日-12月7日期間，所有紅藍卡受益人均可參加、轉換或退出紅藍卡MA計劃/PDP藥物保險(簡稱PDP)

2. 在紅藍卡開放投保期內，紅藍卡受益人可以：

• 從一個紅藍卡優勢計畫轉到另一個優勢計畫。

• 從傳統紅藍卡計畫轉到紅藍卡優勢計畫。

• 從紅藍卡優勢計畫退出，回到傳統紅藍卡，並購買藥物保險和紅藍卡補充醫療保險計畫。

• 加入、轉換或退出紅藍卡藥物保險。

3. 紅藍卡開放投保期的時程表

• 10/01：開始對您目前的保險和其他的選項進行比較。

• 10/15-12/07：更改您2024年的紅藍卡醫療或藥物保險， 如果您決定要改。您可以在每年的這個開放投保期期間加入、轉換或退出紅藍卡優勢計劃或紅藍卡藥物計劃。

• 1/1：新的保險開始生效。

• 1/1-3/31：如果您參加了紅藍卡優勢計劃,您可以在此期間更改為不同的紅藍卡優勢計劃或轉換到傳統紅藍卡計畫（並參加單獨的紅藍卡藥物保險）一次。您所做的任何更改將在計劃收到您的請求之後的第一個月初生效。

4. 選擇紅藍卡計劃時，需要考慮的因素

• 費用：考慮計劃的每月保費 、定額手續費、自付扣除金和自付費用最高限額，以及是否提供額外財務補助。

• 承保：查看計劃提供怎樣的福利，諸如處方配藥、視覺、牙科、交通和全球承保。

• 客戶服務：考慮他們辦公室據點的數量、是否提供虛擬就診服務，以及客服中心是否使用多種語言。

• 網路：查看有多少醫生、專科醫生、緊急護理中心和醫院參加計劃的網絡，以及您喜歡的醫療服務提供者是否在網絡內。

• 計畫：查看此計劃是否提供任何適合您健康需求的計劃，例如醫療護理管理計劃。

• 紅藍卡計畫星級評定： 比較計劃與地區內的其他計劃的品質評分。

（每年由聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心CMS評定）