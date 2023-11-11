健信醫保健康日 星期六布碌崙舉行

健信醫保健康日記者會，得到社區眾多醫療服務機構的支持。

健信醫保 總裁兼首席執行官 Tara Buonocore-Rut在日前記者會上宣佈，今年的「健信醫保健康日」CenterLight Health and Wellness Fair訂於11月11日星期六在布碌崙 的救世軍活動中心舉行。免費為社區開放，活動時間為上午10時至下午2時，地址:紐約布碌崙18大道7307號。

Tara Buonocore-Rut表示健信醫保非常榮幸得到社區各大醫療和護理公司服務機構再次參與及支持此次健康日。她強調 CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的醫護服務，幫助 55歲及以上有需要的成年人安全、獨立地在家中生活。健信醫保為紐約居民服務已超過38年，我們的服務伴隨社區擴展而延伸，舉辦健康日目的是為社區提供健康資訊與相關醫療服務資訊，以幫助大家有健康生活並做出明智的醫療保健選擇，我們期待在健康日見到社區的朋友。

健信醫保高級副總裁Shaun Ruskin解釋說，健信醫保PACE program是一站式全面醫療護理計劃，參加資格是55歲或以上，擁有Medicaid州醫療補助計劃(白卡)和 Medicare聯邦醫療保險 (紅藍卡 ), 需要在家中或在PACE 中心接受超過120天的社區長期護理服務及居住在健信醫保服務範圍內的人士。他們的服務地區包括:Bronx(布朗士 區)、Brooklyn(布碌崙)、Manhattan(曼哈頓)、Queens(皇后區)、Staten Island(士丹頓島)、Westchester(威徹斯特郡)、Nassau(納蘇郡)及West Suffolk(薩福克郡的西部)等。

健信醫保亞裔部副總裁蒙合意Amy Mung希望藉健康日將多種保健的訊息傳遞給華人社區。健康日當日將由CAIPA亞美醫師協會，Rendr百康仁德醫生，CANA美國華裔註冊護士協會，Xtreme感恩護理公司，Allstar帝國護理公司，Better Choice最佳護理公司，Dragon金世紀護理公司，Golden Touch萬有護理公司，Home Family Care愛回家護理公司，Human care仁人護理公司，JS家盛護理公司，Royal Care康怡護理公司，True Care真愛護理公司，Xincon新康護理公司，和Homeland Security Investigation國土安全調查局紐約攜手合作提供健康、安全和護理相關資訊。活動期間將會有歌舞表演，提供茶點和抽獎遊戲。

有興趣參加CenterLight健信健康日活動或瞭解 CenterLight PACE 參會資料，歡迎在星期一至星期五上午8點至晚上8點,請撥打中文熱線1-866-238-3232 (TTY 711),或發送電子郵件至 [email protected]

CenterLight PACE健信醫保制定個人化的護理計劃由專業醫療團隊 (IDT) 執行，其中包括但不限於醫生、護士、物理治療師、營養師、娛樂治療師和其他專業人士，他們共同努力為會員提供獨一無二的,豐富多樣的護理計劃。請至 www.centerlighthealthcare.org上瞭解有關該計劃的更多資訊。最近的教育訊息和計劃更新，請訪問我們的博客 www.centerlighthealthcare.org/blog。