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福山陵燄峰花園觀音寶塔 占地三百多英畝風水寶地

紐約訊
福山陵燄峰花園觀音寶塔，紐約第一座五星級琉璃靈寶塔位，經過多位堪輿大師尋龍點穴認證。
福山陵燄峰花園觀音寶塔，紐約第一座五星級琉璃靈寶塔位，經過多位堪輿大師尋龍點穴認證。

由台灣知名公司設計及施工、位於紐約上州風景優美的蘇利文縣(Sullivan County)先期開發18英畝的福山陵燄峰花園觀音寶塔，於去年11月6日舉行了正式啟用典禮。3000塔位經過多位堪輿大師尋龍點穴認證，山巒連綿、占地三百多英畝，堪稱美東難得一見有山有水的風水寶地。

福山陵燄峰花園觀音寶塔是紐約地區唯一華人地主開發經營的墓園，寶塔內含10穴蘊藏天地靈氣，室內靈寶塔由台灣知名公司規劃設計，採用上等觀音琉璃面板，是紐約第一座五星級琉璃靈寶塔位。該墓園設計之初就特別聘請多名風水大師勘察、規劃、設計，陵園山下建有大殿，內供菩薩，可保逝者亡魂安穩、早登極樂；墓碑擺放合理、園道綠化自然遮掩，完全符合中華民族傳統擇墓的理念。該墓園實行土葬和骨灰入塔，完全按照中國傳統習俗，福佑後代子孫，經過多位勘輿大師認證，是美東難得一見之寶地。

福山陵燄峰花園觀音寶塔總佔地2400英畝的面積，湖水、溪流、池塘三層水弓環繞，是極佳之朝天螺格局。花園座落於半山，朝山重疊三面山，青龍、白虎、朱雀、玄武排列完美，坐北朝南景致如畫，四季面陽磁場極佳。對面（南面）山有情、形似如意，代表事事如意；溪水由西向東流，四季不停，代表龍不出山永庇佑；後山三層山高寬廣，綿延百里、靠山雄厚、旺家旺財旺子，從山腰處觀看對面案桌，屬旺官寶地，子孫後代將出大官，是美東地區難得一見的有山有水的天然風水寶地陵園。

該寶塔有專門的工作人員幫忙挑選吉日，提供安葬、墓碑設計等服務，永久的墓地、永久的免費管理；該陵園日前甫推出各宗教團體、同鄉會等團購。美國的墓地一經付費就可以無限期使用，其永久安全性成為華僑家族陵園首選。隨著人口增長，華人地區福地與一般住宅一樣都面臨緊缺，價格也不斷上漲，許多人將購買福地視為另類的房地產投資。該陵園是經過政府批示，有正規文件，並有專人講解服務，常年開放。

福山陵燄峰花園觀音寶塔距離紐約市1小時30分，臨近Woodbury Mall、Lego Land、Kartrite Resort Indoor Water Park，附近還有多個蘋果園；星期六、日有專車接送參觀，提供專人講解服務。歡迎各宗教團體同鄉會等團購，詳情請上網：http://www.heavendaotemple.org/ ，或電洽：347-610-3906（Sunny）或917-238-2120（Jason）。

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